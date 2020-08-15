Манчестер Сити - Лион. Студия перед матчем. LIVE

Продолжается наш марафон Лиги чемпионов!

Уже через несколько часов стартует последний четвертифинал, в котором "Манчестер Сити" встретится с "Лионом". Сможет ли команда Гвардиолы и Зинченко подтвердить статус очевидного фаворита? Или Мемфис Депай вспомнит свое "дьявольское" прошлое, а его клуб положит на свою полку новый трофей, рядом со скальпом "Ювентуса". Разбираться будут Егор Бобко, Андрей Алфимов и Роман Синчук.

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Встретимся в 21:30!