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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити - Лион. Студия перед матчем. LIVE

Лига Чемпионов
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Ждем на поле Зинченко!

Манчестер Сити - Лион. Студия перед матчем. LIVE
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Продолжается наш марафон Лиги чемпионов!

Уже через несколько часов стартует последний четвертифинал, в котором "Манчестер Сити" встретится с "Лионом". Сможет ли команда Гвардиолы и Зинченко подтвердить статус очевидного фаворита? Или Мемфис Депай вспомнит свое "дьявольское" прошлое, а его клуб положит на свою полку новый трофей, рядом со скальпом "Ювентуса". Разбираться будут Егор Бобко, Андрей Алфимов и Роман Синчук.

Оставляйте свои комментарии в чате трансляции и самые интересные точно прозвучат в эфире!

Встретимся в 21:30!

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В статье: Лига чемпионов Лион Манчестер Сити вТренде
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