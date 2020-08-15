Андер Эррера: Если ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов, это не станет неудачей

Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера поделился мыслями накануне матча против "Лейпцига" в рамках 1/2 ЛЧ.

"Если бы мы не выиграли Лигу чемпионов, это не стало бы неудачей. Тогда можно считать, что вылет стал бы неудачей для десяти команд.

Мы уже достигли фантастического результата – выиграли четыре трофея на национальном уровне. Но это правда, что "Лейпциг" или, например, "Лион", возможно, не ожидали увидеть на такой стадии.

У нас есть уровень и шанс выиграть полуфинал, но мы должны знать, что соперник будут играть свободно, без давления, что им нужно выиграть. Они очень опасны для нас", – рассказал испанец.