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Андер Эррера: Если ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов, это не станет неудачей

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хавбек парижан поделился ожиданиями от поединка против "Лейпцига"

Андер Эррера: Если ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов, это не станет неудачей
Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера поделился мыслями накануне матча против "Лейпцига" в рамках 1/2 ЛЧ.

"Если бы мы не выиграли Лигу чемпионов, это не стало бы неудачей. Тогда можно считать, что вылет стал бы неудачей для десяти команд.

Мы уже достигли фантастического результата – выиграли четыре трофея на национальном уровне. Но это правда, что "Лейпциг" или, например, "Лион", возможно, не ожидали увидеть на такой стадии.

У нас есть уровень и шанс выиграть полуфинал, но мы должны знать, что соперник будут играть свободно, без давления, что им нужно выиграть. Они очень опасны для нас", – рассказал испанец.

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В статье: Андер Эррера РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (2)
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Po4eson (Одесса)
15.08.2020 в 21:19
'Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера поделился мыслями накануне матча против "Лейпцига" в рамках 1/4 ЛЧ.' Лично мне кажется что ПСЖ в полуфинале
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Kevin600 (Луцьк)
15.08.2020 в 20:57
Коли побачив вчорашній матч Барселони і тут Ліга не буде для ПСЖ неудачей
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