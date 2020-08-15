Мюллер о матче с Барсой: Даже в 2014 году против Бразилии мы так не контролировали игру

Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер подвел итоги победы над каталонской "Барселоной" в матче 1/4 Лиги чемпионов.

"В 2014 году против Бразилии мы так не контролировали игру. Это было, но давайте лучше поговорим об актуальном матче. Особенный вечер. Особенными были и результат, и то, как мы играли.

Приятнее всего видеть, как футболисты, вышедшие со скамейки запасных, одинаково настроены и радуются. Важно делать на поле то, что мы хотим, и чтобы все работали на пределе возможностей", – рассказал Мюллер.