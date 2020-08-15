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Мюллер о матче с Барсой: Даже в 2014 году против Бразилии мы так не контролировали игру

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Немецкий хавбек прокомментировал разгромную победу над каталонцами

Мюллер о матче с Барсой: Даже в 2014 году против Бразилии мы так не контролировали игру
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Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер подвел итоги победы над каталонской "Барселоной" в матче 1/4 Лиги чемпионов.

"В 2014 году против Бразилии мы так не контролировали игру. Это было, но давайте лучше поговорим об актуальном матче. Особенный вечер. Особенными были и результат, и то, как мы играли.

Приятнее всего видеть, как футболисты, вышедшие со скамейки запасных, одинаково настроены и радуются. Важно делать на поле то, что мы хотим, и чтобы все работали на пределе возможностей", – рассказал Мюллер.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.08.2020 в 22:32
Томас не криви душой , против Бразилии залетели все фонари которые не должны были залетать. А барса вчера обосралась по знатному . Надеюсь Бавария возьмёт ЛЧ в этом году
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