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Мюллер о матче с Барсой: Даже в 2014 году против Бразилии мы так не контролировали игру
Немецкий хавбек прокомментировал разгромную победу над каталонцами
Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер подвел итоги
"В 2014 году против Бразилии мы так не контролировали игру. Это было, но давайте лучше поговорим об актуальном матче. Особенный вечер. Особенными были и результат, и то, как мы играли.
Приятнее всего видеть, как футболисты, вышедшие со скамейки запасных, одинаково настроены и радуются. Важно делать на поле то, что мы хотим, и чтобы все работали на пределе возможностей", – рассказал Мюллер.