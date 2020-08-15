Ман Сити - Лион 1:3. Седьмая команда Франции в полуфинале ЛЧ!

Как это часто бывает перед решающими матчами, Пеп Гвардиола опять перемудрил и выбрал на матч настолько хитрую схему, что его же команда запуталась и провалила старт игры.

По большому счету, если бы не позиционные ошибки Джейсона Денайера и забегания Рахима Стерлинга, то и вспомнить было бы нечего. А так эти двое 2-3 шанса у ворот "Лиона" таки организовали, но в решающие моменты бесподобно играли Марсал и Марсело (да-да, это два разных игрока).

"Лион" здорово сдерживал "Сити" в центре за счет агрессивных действий трио центрхавов Бруно - Какре - Ауар. Уссем вдобавок еще и здорово выходил из-под прессинга за счет дриблинга, посадив Фернандиньо на карточку уже в середине первого тайма. В итоге это приведет к быстрой замене бразильца - от греха подальше.

Но еще до предупреждения Ферны случился гол. Уокер не выдержал линию офсайда, и Токо-Экамби в компании Гарсии вывалился на ворота. Эрик мяч достал, но прямо на ногу набежавшему Корне. Тот застал Эдерсона в полупозиции и попал точно в ближний угол.

"Лион" отдыхал, атакуя позиционно без явной угрозы для "Сити", и англичане только перед самым перерывом переломили ход матча, который складывался явно не по их сценарию. Антони Лопешу пришлось дважды вступить в дело после ударов Родри и Стерлинга - получилось красиво.

В начале второго тайма "Ткачи" попытались снова удерживать фаворита в центре поля, но хватило их минут на 10-15. Дальше предсказуемо французы начали подседать физически - гоняться за Де Брюйне, Стерлингом и Жезусом оказалось делом весьма изнурительным. Может быть, Руди Гарсия где-то опоздал с заменами, ведь где-то с 60-й минуты "Сити" начал слишком часто бить по воротам.

Конечно, это привело к неприятностям для "Лиона" - на 69-й минуте Де Брюйне, предварительно смазавший два неплохих штрафных, забил в касание после прострела Стерлинга.

Лишь после этого "Ткачи" сделали замены, но команда Гвардиолы уже почувствовала вкус победы и только наращивала давление. Жезус плотно пробил - достал Лопеш. Стерлинг красиво нашел пасом Мареза - мимо. В воздухе пахло голом - и он таки случился, но в другие ворота. Ауар выдал разрезной пас на чужую половину - Токо-Экамби, стоявший в офсайде, оставил мяч вбегавшему Дембеле и тот не смазал.

Гвардиола что-то доказывал судье, но тот был непреклонен - пассивные офсайды давно не в счет. "Лион" же грамотно снижал темп, разбивал игру на эпизоды и не оставлял "Сити" времени, чтобы устроить привычную осаду ворот. А потом, минут за пять до конца, была развязка: Стерлинг с двух метров не забил, а Дембеле был точен на добивании после ляпа Эдерсона. Победа!

Так "Лион" впервые за 10 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Потрясающий результат, в который перед игрой, наверное, не верили даже самые преданные поклонники "Ткачей". Кто бы мог подумать, что для победы над машиной Пепа хватит обычной дисциплины и контратак?

Теперь впереди у "Лиона" "Бавария" - и хотя снова все ставят на мюнхенцев, скидывать "Ткачей" со счетов нельзя. Эта команда поймала кураж, а на кураже "Лион" может все.

Лиссабон. "Жозе Алваладе"

"Ман Сити" - "Лион" - 1:3

Голы: Де Брюйне, 69 - Корне, 24, Дембеле, 79, 87

"Ман Сити": Эдерсон - Фернандиньо (Марез, 56), Гарсия, Ляпорт - Родри (Давид Сильва, 84) - Уокер, Де Брюйне, Гюндоган, Канселу - Габриэл Жезус, Стерлинг

"Лион": Лопеш - Дюбуа (Тете, 74), Денайер, Марсело, Марсал, Корне - Какре, Бруно Гимараес (Тиаго Мендес, 70), Ауар - Депай (Дембеле, 75), Токо-Экамби (Ренн-Аделаид, 87)

Предупреждения: Фернандиньо, 29, Родри, 58 - Дюбуа, 12, Марсело, 64