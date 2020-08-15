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Ман Сити - Лион 1:3. Седьмая команда Франции в полуфинале ЛЧ!

Лига Чемпионов
(3 голосов)

2020-й, что ты творишь?!

Ман Сити - Лион 1:3. Седьмая команда Франции в полуфинале ЛЧ!
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Как это часто бывает перед решающими матчами, Пеп Гвардиола опять перемудрил и выбрал на матч настолько хитрую схему, что его же команда запуталась и провалила старт игры.

По большому счету, если бы не позиционные ошибки Джейсона Денайера и забегания Рахима Стерлинга, то и вспомнить было бы нечего. А так эти двое 2-3 шанса у ворот "Лиона" таки организовали, но в решающие моменты бесподобно играли Марсал и Марсело (да-да, это два разных игрока).

"Лион" здорово сдерживал "Сити" в центре за счет агрессивных действий трио центрхавов Бруно - Какре - Ауар. Уссем вдобавок еще и здорово выходил из-под прессинга за счет дриблинга, посадив Фернандиньо на карточку уже в середине первого тайма. В итоге это приведет к быстрой замене бразильца - от греха подальше.

Но еще до предупреждения Ферны случился гол. Уокер не выдержал линию офсайда, и Токо-Экамби в компании Гарсии вывалился на ворота. Эрик мяч достал, но прямо на ногу набежавшему Корне. Тот застал Эдерсона в полупозиции и попал точно в ближний угол.

"Лион" отдыхал, атакуя позиционно без явной угрозы для "Сити", и англичане только перед самым перерывом переломили ход матча, который складывался явно не по их сценарию. Антони Лопешу пришлось дважды вступить в дело после ударов Родри и Стерлинга - получилось красиво.

В начале второго тайма "Ткачи" попытались снова удерживать фаворита в центре поля, но хватило их минут на 10-15. Дальше предсказуемо французы начали подседать физически - гоняться за Де Брюйне, Стерлингом и Жезусом оказалось делом весьма изнурительным. Может быть, Руди Гарсия где-то опоздал с заменами, ведь где-то с 60-й минуты "Сити" начал слишком часто бить по воротам.

Конечно, это привело к неприятностям для "Лиона" - на 69-й минуте Де Брюйне, предварительно смазавший два неплохих штрафных, забил в касание после прострела Стерлинга.

Лишь после этого "Ткачи" сделали замены, но команда Гвардиолы уже почувствовала вкус победы и только наращивала давление. Жезус плотно пробил - достал Лопеш. Стерлинг красиво нашел пасом Мареза - мимо. В воздухе пахло голом - и он таки случился, но в другие ворота. Ауар выдал разрезной пас на чужую половину - Токо-Экамби, стоявший в офсайде, оставил мяч вбегавшему Дембеле и тот не смазал.

Гвардиола что-то доказывал судье, но тот был непреклонен - пассивные офсайды давно не в счет. "Лион" же грамотно снижал темп, разбивал игру на эпизоды и не оставлял "Сити" времени, чтобы устроить привычную осаду ворот. А потом, минут за пять до конца, была развязка: Стерлинг с двух метров не забил, а Дембеле был точен на добивании после ляпа Эдерсона. Победа!

Так "Лион" впервые за 10 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Потрясающий результат, в который перед игрой, наверное, не верили даже самые преданные поклонники "Ткачей". Кто бы мог подумать, что для победы над машиной Пепа хватит обычной дисциплины и контратак?

Теперь впереди у "Лиона" "Бавария" - и хотя снова все ставят на мюнхенцев, скидывать "Ткачей" со счетов нельзя. Эта команда поймала кураж, а на кураже "Лион" может все.

Лиссабон. "Жозе Алваладе"

"Ман Сити" - "Лион" - 1:3

Голы: Де Брюйне, 69 - Корне, 24, Дембеле, 79, 87

"Ман Сити": Эдерсон - Фернандиньо (Марез, 56), Гарсия, Ляпорт - Родри (Давид Сильва, 84) - Уокер, Де Брюйне, Гюндоган, Канселу - Габриэл Жезус, Стерлинг

"Лион": Лопеш - Дюбуа (Тете, 74), Денайер, Марсело, Марсал, Корне - Какре, Бруно Гимараес (Тиаго Мендес, 70), Ауар - Депай (Дембеле, 75), Токо-Экамби (Ренн-Аделаид, 87)

Предупреждения: Фернандиньо, 29, Родри, 58 - Дюбуа, 12, Марсело, 64

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В статье: Мусса Дембеле Руди Гарсия Лион Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола
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Комментарии (61)
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таврия19752009 (симферополь)
16.08.2020 в 00:58
Судья тащил Леон .все спорные Леону.второй год с нарушением .решающий
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0
0
Джмиль (Запорожье)
16.08.2020 в 00:50
А уже в "полном разгаре" сезон ЛЧ 2020-2021. Бушуют войны в квалификационный раундах. Тре Фиори влетела Линфилду, а Дрита дрюкнула Интер. А потом Дрита получила "технарь", т.к. почти все заразились коронавирусом. Веселье начинается...
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0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
16.08.2020 в 00:40
Счету удивлен -итогу нет! Искренне поздравляю Баварию с победой в лиге чемпионов!
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.08.2020 в 00:34
а теперь нас ждет финал Лион-лейпциг, в котором благодаря автоголу на 14 секунде 88 минуты победят последние, потому что выпили больше ред булла. 2020й, ну хватит уже
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.08.2020 в 00:22
пришел домой,посмотрел счет и упал)
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
16.08.2020 в 00:23
Верю.
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+1
0
Maksrovnii (Днепр)
16.08.2020 в 00:23
Вот и приходи после такого домой )
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+2
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
16.08.2020 в 00:21
..."что такое не везет и как с этим бороться", вот МС "не смогла", в общем одни сюрпризы и рухнувшие прогнозы. Лион Лион, как же ты подвел "чутьё болельщика", но это футбол, ...беспощадный все таки парень. Игра не шла, пытались, но не шла. Видно и Гвардиоло это понял, судя по его эмоциям и паданием на землю. Причины пока непонятны, но след есть от чего так упал уровень, "эксперты" разберутся. После 1-1 Лион просто не дал шансов, посмотрите на его тренера, он не вмешивался, рисовал, водичку пил, видно все было сказано, в том числе и его невмешательство, - команда оценила, играла в свою игру, ну замена "уволила" шансы МС даже на пенальти. И подсели и "гонялись", но шансов не дали. Хороша рокировочка в четверти, когда Стерлинг галок ловит с 2-х правда что метров. В общем не пошла игра явно... Лион то правда 7-ой в чемпе, но это только в европейском чемпионате такое бывает - "смешались в кучу кони люди"...)
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0
0
Wertu098 (8-2 -красота)
16.08.2020 в 00:19
Посмотреть на пары 1/2 ,можно подумать что это полуфиналы ЛЕ будут
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.08.2020 в 00:24
Надеюсь что финал всё-таки будет чемпионский
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
16.08.2020 в 00:14
Второй день просто чистый ржач. И если вчера победа Баварии предполагалась (но не с таким счетом !!!) То сегодня - я просто не знаю ни одного, который ставил на Лион. В итоге седьмая команда во Франции уже в четверке лучших в Европе. ______________________ Стоило ли МС обыгрывать Реал, а Атлетико - Ливерпуль, чтобы так вляпаться на заведомо более слабых соперниках? Хотя, какие они слабые, коль выиграли.
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
16.08.2020 в 00:15
2020 год, что тут скажешь Не удивлюсь, если победит Лион или Лейпциг.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
16.08.2020 в 00:18
я тоже.
0
0
Джмиль (Запорожье)
16.08.2020 в 00:33
Баварии осталось не расслабляться, а то кто-то дрюкнет, и тогда действительно будет немецкое кино для взрослых...
0
0
Maksrovnii (Днепр)
16.08.2020 в 00:12
Гвардиола состав конечно выставил ..... Марез оба Сильвы и Фоден .... полный тренерский провал вместе со Стерлингом , Кевин лучший игрок Сити однозначно в сезоне
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
16.08.2020 в 00:14
В чем провал, когда Стерлинг не может с метра в пустые попасть. По физике Лион перебегал Сити
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
16.08.2020 в 00:15
там было в 100 раз труднее не попасть, чем попасть. Но Стерлинг справился.
+2
0
Maksrovnii (Днепр)
16.08.2020 в 00:16
Провал по составу стартовому , я же сказал кого можно и нужно было выпускать со старта , но это конечно мое мнение , у Вас оно может быть другим , насчет по физике согласен
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
16.08.2020 в 00:18
Да я понял про состав, но и игроки уже видимо закончились физически.
0
0
Alex_ForzaMilan (Київ)
16.08.2020 в 00:08
Фінал: Лейпциг - Ліон))), а якщо серйозно, то поки, що найбільша сенсація цієї ЛЧ, бо розгром Барси Баварією то не сенсація, остання стадія деградації. Буду вболівати за Ліон.
Ответить
+1
0
Maksrovnii (Днепр)
16.08.2020 в 00:13
Согласен полностью про финал )
Ответить
0
0
FRED73 (Харьков)
16.08.2020 в 00:05
Чичас аЛеня кондратий хватит и тут его "вяликий" прокакал...
Ответить
+1
-2
DrOn86 (Луцьк)
16.08.2020 в 00:05
Чи повезло Баварії?
Ответить
0
0
Po4eson (Одесса)
16.08.2020 в 00:07
Ей пофиг кто
Ответить
0
0
Джмиль (Запорожье)
16.08.2020 в 00:04
Посмотрите статистику! Атакуй, не атакуй - все равно получишь ....й. Опять нормальная команда справилась со сборищем "типа звёзд".
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+3
0
Wertu098 (8-2 -красота)
16.08.2020 в 00:02
Когда плей офф из одного матча,может произойти ,что угодно!..эх,Аталанта
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+5
0
Говард (землянин)
16.08.2020 в 00:01
Все команды, чемпионаты которых доигрывались, вылетели из ЛЧ. Немцы правда тоже доигрывали, но сделали это гораздо раньше Испании, Англии и Италии. Вот так-то..
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+2
-2
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hardcorepwnz (Украина)
16.08.2020 в 00:04
Вот тоже зашел эту мысль написать. Действительно, говорили о нехватке игровой практики у французов и частично у немцев, а в итоге решает физика, из-за большего отдыха. А все эти марафонцы "матч раз в два дня" уже ноги ели передвигают.
Ответить
+2
0
Po4eson (Одесса)
16.08.2020 в 00:04
А ещё жидорептилоиды виноваты. И, лично, Перес
Ответить
+2
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
16.08.2020 в 00:05
ну Перес это само собой, он всегда причем.
+2
0
Джмиль (Запорожье)
16.08.2020 в 00:15
Да, действительно, хитрые немцы продолжили и закончили свой чемпионат на месяц раньше всех, и готовились к ЛЧ, а лягушатники вообще забили на чемпионат, тренировались и ждали продолжения банкета... А у остальных марафонцев отказали ноги... Вот тут и начинаешь понимать, где круче уровень медицины, и кто быстрее начал выгребать из корона вируса, а кто ещё лечится. Позор политикам, спасибо медикам!
Ответить
+1
0
Говард (землянин)
16.08.2020 в 00:36
Немцы вообще с головой дружат больше чем все остальные европейцы. )
0
0
oleg dynamo (львівська)
16.08.2020 в 00:01
і чому хоть в кінці гри не випустити Бернарду Сільву?не хватало трішки креативу
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
15.08.2020 в 23:59
Пепу не фортануло. Не забивать в пустые ворота..
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+1
0
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Инспектор ( )
16.08.2020 в 00:02
Это не забивают те, кто получает десятки миллионов, а не тренер
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+2
0
Alex Sunchez
16.08.2020 в 00:03
При чем здесь фарт? 60 мин играть 3-5-2, команда не знала что делать с мячем. Он сам себе опять переиграл, боится собственного футбола...
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+1
0
DrOn86 (Луцьк)
15.08.2020 в 23:59
Був з а Баварію, але тепер за Лион
Ответить
+1
-4
Говард (землянин)
16.08.2020 в 00:15
А потом за ПСЖ?
Ответить
0
0
Джмиль (Запорожье)
16.08.2020 в 00:24
...а потом Лейпциг бахнет ПСЖ
0
0
oleg dynamo (львівська)
15.08.2020 в 23:59
оце нефарт у Сіті,та як би хтось там зарубав,згадується Тотенхем там чудо було ще більше
Ответить
0
0
Говард (землянин)
15.08.2020 в 23:58
Футбол не прошёл. Прошли негры..
Ответить
0
-1
Po4eson (Одесса)
15.08.2020 в 23:59
Афрофранцузы
Ответить
0
-2
Джмиль (Запорожье)
16.08.2020 в 00:27
Скоро будем говорить "афроевропейцы". Они же там все из ЕС.
+1
0
Wertu098 (8-2 -красота)
15.08.2020 в 23:59
Ты уже пришёл в себя немного))))
Ответить
0
-2
Говард (землянин)
16.08.2020 в 00:04
А я и не выходил из себя.
0
0
Wertu098 (8-2 -красота)
16.08.2020 в 00:08
Как не выходил?))..вчера не был замечен в срачах))
0
-2
Говард (землянин)
16.08.2020 в 00:24
Я осмотрительно подождал, когда схлынет поток вашего дерьма, не стал об вас мараться. Да и язва у меня, ты же знаешь майамец, мне нервничать не к чему. Проиграла Барса, шо поделаешь, всё заслуженно, теперь на вашей улице праздник, гуляй рванина. Кстати.. А где Реал, где?
0
0
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Инспектор ( )
15.08.2020 в 23:58
Ну Гвардиола и упрямый. Снова не поставил Зинченко. При нем защита явно надежнее. Ну что же...
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
16.08.2020 в 00:00
Зинченко больше про стоматологии в последнее время
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
15.08.2020 в 23:56
Жизнь полна сюрпризов, однако)) С какого там года Гвардиолы не будет в полуфинале ЛЧ?
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+1
0
Джмиль (Запорожье)
16.08.2020 в 00:06
4 года подряд
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0
0
Лекарь (село Дарница)
16.08.2020 в 00:07
0
0
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oleksa_lv (Львів)
15.08.2020 в 23:55
просто пісня....
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+1
0
Wertu098 (8-2 -красота)
15.08.2020 в 23:55
Вот и пэпку попустили)))..вчера одних фуфлонцев опустили ниже плинтуса,сегодня в догонку ещё одного фуфлонца))
Ответить
+2
-5
m_odessa (Odessa)
16.08.2020 в 00:08
А я смотрю, ты везде на roвнo исходишь от радости, что кого-то попустили. Наверное, психологические травмы детства не дают спокойно жить?
Ответить
+3
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
16.08.2020 в 00:16
А что мне плакать???..проходи мимо фуфлонец...мы никогда не забудем ,как фуфлонцы любят плясать на костях!!..так что просто заткни свой ипальник и ,не рассказывай что кому писать,и без тебя разберёмся
0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.08.2020 в 23:55
Вертайся Пеп тренерувати Барсу...
Ответить
+4
-1
avatar
oleksa_lv (Львів)
15.08.2020 в 23:56
+1 ))))
Ответить
+1
-1
Po4eson (Одесса)
15.08.2020 в 23:55
И вероятность Баварии 51%
Ответить
0
-1
Horus (Днепропетровск)
15.08.2020 в 23:54
Вот зачем нанимают этого тренера, если всем известно, что никогда он Лигу чемпионов не выиграет)
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+2
-2
Po4eson (Одесса)
15.08.2020 в 23:54
Будет немецкий финал
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+1
-1


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