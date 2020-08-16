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Гвардиола: Однажды Сити сломает этот барьер
Наставник прокомментировал очередной вылет "горожан" из 1/4 финала
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выбывание своей команды из Лиги Чемпионов после поражения 1:3 от "Лиона".
В четырех попытках при Гвардиоле "Сити" еще ни разу не преодолевал четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов. Однако каталонец не отчаивается.
"Однажды мы прорвемся в полуфинал. Однажды мы сломаем этот барьер.
В первые 20-25 минут у нас возникали сложности с поиском свободного пространства. Второй тайм получился нормальным — мы были в игре. У меня было ощущение, что мы играли лучше. Но в данном соревновании ты должен быть идеален.
Мы расстроены. Теперь мы отправляемся в отпуск. Затем мы должны будем взбодрить игроков, когда они вернутся в расположение клуба.
Иногда ты должен сломать этот барьер. Своей игрой за последние два года наша команда заслужила это", — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.
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