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Гвардиола: Однажды Сити сломает этот барьер

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник прокомментировал очередной вылет "горожан" из 1/4 финала

Гвардиола: Однажды Сити сломает этот барьер
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выбывание своей команды из Лиги Чемпионов после поражения 1:3 от "Лиона".

В четырех попытках при Гвардиоле "Сити" еще ни разу не преодолевал четвертьфинальную стадию Лиги Чемпионов. Однако каталонец не отчаивается.

"Однажды мы прорвемся в полуфинал. Однажды мы сломаем этот барьер.

В первые 20-25 минут у нас возникали сложности с поиском свободного пространства. Второй тайм получился нормальным — мы были в игре. У меня было ощущение, что мы играли лучше. Но в данном соревновании ты должен быть идеален.

Мы расстроены. Теперь мы отправляемся в отпуск. Затем мы должны будем взбодрить игроков, когда они вернутся в расположение клуба.

Иногда ты должен сломать этот барьер. Своей игрой за последние два года наша команда заслужила это", — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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Комментарии (2)
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Liverpool 333 (Кировоград )
16.08.2020 в 11:02
Сколько ищё надо Гвардиоле миллиардов на трансферы, чтобы сломать этот барьер???
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chakvoron (Хоростків)
16.08.2020 в 08:29
Ну а що ще має сказати....
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