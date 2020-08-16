Де Брюйне: Сезон новый, а результат старый

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне подвел итоги четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Лиона" (1:3).

"Сезон новый, результат старый. В первом тайме мы были недостаточно хороши. Во втором действовали действительно здорово. Смогли сравнять счет и имели несколько моментов. А потом счет стал 1:2 и 1:3.

Во втором тайме мы оказывали на них серьезное давление. Мы играли в более атакующем ключе. Если бы при счете 1:2 Стерлинг забил, то стало бы 2:2, но они забили сами, и все было кончено. "Лион" создал не так много моментов, но нам нужно вынести из этого урок.

Наша команда великолепна, но мы допустили слишком много ошибок. Мы слишком часто ошибались весь этот год", – цитирует КДБ официальный сайт УЕФА.