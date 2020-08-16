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Гвардиола не выходил в финал ЛЧ 9 лет

Лига Чемпионов
(1 голосов)

С "Барсой" было проще

Гвардиола не выходил в финал ЛЧ 9 лет
Новина українською

Хосеп Гвардиола не может вывести свою команду в финал Лиги чемпионов с 2011 года.

9 лет назад "Барселона" под руководством каталонца выиграла турнир. Тогда в решающем матче команда Гвардиолы победила "Манчестер Юнайтед" (3:1).

В 2012-м году "блаугранас" не смогли пройти "Челси" в полуфинале (0:1, 2:2). Сезон-2012/13 Гвардиола пропустил. Затем каталонец возглавил "Баварию", а вслед за ней – "Манчестер Сити".

Мюнхенский клуб в период работы тренера во всех трех случаях вылетал на стадии полуфинала. "Манчестер Сити" в первый сезон с Гвардиолой выбыл в 1/8 финала, а в трех последующих – в 1/4 финала.

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В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити (Англия)
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.08.2020 в 09:46
После матча МС-Лион я смотрел исп. ТВ каналы. И вот что было интересно. Когда закончился матч, один испанский журналист пригласил на флеш-интервью Гвардиолу и представил тренера МС такими словами - "Мы здесь с Пепом Гвардиолой, тренером футбольного клуба Барселона".... Гвардиола пропустил это мимо ушей, не обижаясь на это и не выражая никаких эмоций. Он ответил только на вопросы журналиста...
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