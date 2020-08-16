Гвардиола не выходил в финал ЛЧ 9 лет

Хосеп Гвардиола не может вывести свою команду в финал Лиги чемпионов с 2011 года.

9 лет назад "Барселона" под руководством каталонца выиграла турнир. Тогда в решающем матче команда Гвардиолы победила "Манчестер Юнайтед" (3:1).

В 2012-м году "блаугранас" не смогли пройти "Челси" в полуфинале (0:1, 2:2). Сезон-2012/13 Гвардиола пропустил. Затем каталонец возглавил "Баварию", а вслед за ней – "Манчестер Сити".

Мюнхенский клуб в период работы тренера во всех трех случаях вылетал на стадии полуфинала. "Манчестер Сити" в первый сезон с Гвардиолой выбыл в 1/8 финала, а в трех последующих – в 1/4 финала.