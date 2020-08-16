Руди Гарсия: Мы выиграли тактическую битву у Ман Сити

Наставник "Лиона" Руди Гарсия прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Сити" (3:1) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Горжусь своими игроками. Мы верили в себя. Знали, что играем против топовой команды, и не являемся фаворитами. Залог нашего успеха — в командном духе. Каждый играл друг за друга, и вышедшие на замену игроки здорово помогли.

Дембеле? Мусса расстроился, что не попал в стартовый состав, но я сказал ему перед матчем, что он будет очень важен для нас. В итоге судьба матча решилась вышедшими на замену футболистами, как и два первых четвертьфинала.

Мы выиграли тактическую борьбу. Осваиваем нашу систему игры. Впереди еще много матчей, и нам предстоит преодолеть еще много препятствий на своем пути", — приводит слова Руди Гарсии официальный сайт УЕФА.