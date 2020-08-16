Ключевой момент. Как Стерлинг похоронил надежды Ман Сити на полуфинал Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Промахнуться с нескольких метров в пустые ворота - не такое уж и редкое явление в футболе. Однако когда такая ситуация случается с игроком, который, без преувеличения, является звездой мирового масштаба, да еще и в решающий момент важнейшего матча - это вызывает недоумение.

Очевидно, что эпизод, который произошел на 86-й минуте поединка четвертьфинала Лиги Чемпионов Манчестер Сити - Лион с участием Рахима Стерлинга имел решающее значение на исход противостояния. Англичанин, замыкая идеальный прострел с фланга, умудрился пробить над перекладиной. А уже в следующей атаке Лион сделал счет 1:3, снова оставив горожан без Кубка Чемпионов.