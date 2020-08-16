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Ключевой момент. Как Стерлинг похоронил надежды Ман Сити на полуфинал Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

От Рахима такого явно не ожидали

Ключевой момент. Как Стерлинг похоронил надежды Ман Сити на полуфинал Лиги Чемпионов. ВИДЕО
Новина українською

Промахнуться с нескольких метров в пустые ворота - не такое уж и редкое явление в футболе. Однако когда такая ситуация случается с игроком, который, без преувеличения, является звездой мирового масштаба, да еще и в решающий момент важнейшего матча - это вызывает недоумение.

Очевидно, что эпизод, который произошел на 86-й минуте поединка четвертьфинала Лиги Чемпионов Манчестер Сити - Лион с участием Рахима Стерлинга имел решающее значение на исход противостояния. Англичанин, замыкая идеальный прострел с фланга, умудрился пробить над перекладиной. А уже в следующей атаке Лион сделал счет 1:3, снова оставив горожан без Кубка Чемпионов.

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В статье: Лион Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
16.08.2020 в 11:15
Обычная игра для Стерляди из таких вот моментов можно сделать нарезку
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