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Впервые в истории ЛЧ в 1/2 не будет ни одной команды из Англии, Испании и Италии

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Немцы и французы неожиданно выстрелили в этом розыгрыше

Впервые в истории ЛЧ в 1/2 не будет ни одной команды из Англии, Испании и Италии
Новина українською

Впервые в истории существования Лиги чемпионов в полуфинале нет ни одной команды из Испании, Англии и Италии, согласно данным статистической компании Gracenote Sports.

Отмечается также, что впервые сразу две команды из Франции пробились в 1/2 финала турнира.

Полуфиналы

"РБ Лейпциг" — "ПСЖ"

"Лион" — "Бавария

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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
16.08.2020 в 13:10
Я думаю Перес не винен, частково винен коронавірус. Писали вже в коментарях, що французи, які довше відпочивали - показують гарні результати (особливо Ліон) та й німці теж раніше закінчили чемп чим ЛаЛіга, АПЛ і серія А, от вам і наслідок: хто свіжіший той і пройшов далі.
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