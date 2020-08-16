Впервые в истории ЛЧ в 1/2 не будет ни одной команды из Англии, Испании и Италии

Впервые в истории существования Лиги чемпионов в полуфинале нет ни одной команды из Испании, Англии и Италии, согласно данным статистической компании Gracenote Sports.

Отмечается также, что впервые сразу две команды из Франции пробились в 1/2 финала турнира.

Полуфиналы

"РБ Лейпциг" — "ПСЖ"