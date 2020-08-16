Лига Чемпионов
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Впервые в истории ЛЧ в 1/2 не будет ни одной команды из Англии, Испании и Италии
Немцы и французы неожиданно выстрелили в этом розыгрыше
Впервые в истории существования Лиги чемпионов в полуфинале нет ни одной команды из Испании, Англии и Италии, согласно данным статистической компании Gracenote Sports.
Отмечается также, что впервые сразу две команды из Франции пробились в 1/2 финала турнира.
Полуфиналы
"РБ Лейпциг" — "ПСЖ"
"Лион" — "Бавария
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
16.08.2020 в 13:10
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