Герой футбольного дня. Руди Гарсия

А теперь поднимите руку те, кто верил, что "Лиону" по силам пройти сперва "Ювентус", а затем "Манчестер Сити". Есть такие?

На самом деле, сам факт выхода "Ткачей" в плей-офф Лиги чемпионов был для команды большим успехом. "Лион" сильно лихорадило в первой части сезона - бразилец Силвиньо так громко провалился, что даже терпеливому Ола пришлось его менять уже осенью.

Назначение Руди Гарсии в "Лионе" тогда восприняли почти как приход Луческу в "Динамо" - до этого тренер три года работал с "Марселем" и не раз отмечался едкими высказываниями в адрес хозяев "Люмьера". Первые 2-3 матча Гарсии в "Лионе" прошли под оглушительный свист с трибун - фанаты требовали выгнать давнего врага. Но победы всех примирили.

Вообще это удивительно - как быстро Руди нашел себя на "Люмьере". До этого он запорол сразу два больших шанса. Его "Рома" местами выглядела интересно, но проиграла все большие матчи, какие только могла. В "Марселе" же тренер за три сезона так и не построил даже подобия обороны и потому ни разу не финишировал в ТОП-3. А в "Лионе" у него все вышло сразу.

Итоговое седьмое место - это не про работу Руди, а про наследие, оставленное Силвиньо, и еще про идиотское решение французских властей отменить чемпионат. В итоге коронавируса меньше не стало, зато "Лион" и "Монако", набравшие ход лишь после Нового года, остались без еврокубков.

С другой стороны, если бы чемпионат доиграли, "Лион" вряд ли дошел бы до полуфинала Лиги чемпионов - об этом тоже нужно говорить. Вот многие повторяли "тонус", "набрать форму", а на деле в 1/2 финала две французские команды, которые полгода не играли, и две немецкие, которые закончили два месяца назад. Свежесть куда важнее тонуса, вот и все.

Вчера это было хорошо заметно - "Ман Сити" бегал натужно, и каждое ТТД ему давалось с большим трудом. А вот игроки "Лиона" шли в борьбу легко и охотно, бежали за каждым мячом, использовали малейший шанс для контратаки. Пока "Горожане" мучились, "Лион" играл, словно дома во дворе - в свое удовольствие. Видели, как шел в дриблинг в центре Ауар? Как вспахал бровку Корне? Как подключался к атакам Марсал? Это называется "кураж".

Гвардиола, как водится, перемудрил с составом - это правда. Но главной проблемой "Сити" стала его собственная усталость - то ли ментальная, то ли физическая, то ли вся сразу. Команда устала от Пепа, а Пеп, похоже, устал от нее, хотя и тщательно это скрывает на пресс-конференциях. Ну не умеет человек работать дольше, чем три года на одном месте, что ты будешь делать.

А вот цикл Гарсии в "Лионе", похоже, только начинается. Его команда на взлете, она прекрасно понимает своего тренера и с легкостью выполняет его указания на поле. Нужно Корне переквалифицироваться из вингеров в фулбеки - пожалуйста; нужно сыграть в три центральных защитника - без проблем; надо освободить Ауара от оборонительной работы в центре - Какре и Бруно все сделают. Потрясающее взаимопонимание.

С "Баварией", конечно, все будет иначе - она в десять раз свежее и злее нынешних "Горожан". Но если команда Ханса Флика рассчитывает забросать этот "Лион" шапками, то это зря. Гарсия собрал сильный коллектив, это вам не руины "Барсы". Он умеет сражаться и будет сражаться, так что на поле опять будет жарко, какие бы там коэффициенты не выставляли букмекеры. И свои моменты у "Лиона" тоже обязательно будут.

Как теперь модно говорить, можете скринить.