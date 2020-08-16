Лига Чемпионов
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Мусса Дембеле: Лион стал топовой командой
"Ткачам" удалось выбить одного из фаворитов турнира
Главный герой вчерашнего четвертьфинала Лиги Чемпионов между "Лионом" и "Ман Сити" (3:1) Мусса Дембеле прокомментировал свое вчерашнее выступление.
Напомним, француз появился на поле на 75-й минуте, успев оформить дубль и похоронить надежды "горожан" на победу в турнире.
"Быть на скамейке не всегда легко. Когда вступаешь в игру, хочешь проявить свои лучшие качества и помочь.
Сегодня мне удалось это сделать. Командный дух Лиона изменился. Теперь мы топовая команда", — цитирует Дембеле официальный сайт УЕФА.
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Комментарии (4)
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Говард (землянин)
16.08.2020 в 15:26
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royalstas (Вінниця)
16.08.2020 в 13:03
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yunguvnor (м. Чернігів)
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royalstas (Вінниця)
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