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Мусса Дембеле: Лион стал топовой командой

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Ткачам" удалось выбить одного из фаворитов турнира

Мусса Дембеле: Лион стал топовой командой
Новина українською

Главный герой вчерашнего четвертьфинала Лиги Чемпионов между "Лионом" и "Ман Сити" (3:1) Мусса Дембеле прокомментировал свое вчерашнее выступление.

Напомним, француз появился на поле на 75-й минуте, успев оформить дубль и похоронить надежды "горожан" на победу в турнире.

"Быть на скамейке не всегда легко. Когда вступаешь в игру, хочешь проявить свои лучшие качества и помочь.

Сегодня мне удалось это сделать. Командный дух Лиона изменился. Теперь мы топовая команда", — цитирует Дембеле официальный сайт УЕФА.

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В статье: Мусса Дембеле Олимпик (Лион)
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Комментарии (4)
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Говард (землянин)
16.08.2020 в 15:26
Нигер, шо с него взять?
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royalstas (Вінниця)
16.08.2020 в 13:03
Порту з Жозе повезло взяти ЛЧ але від цього команда топовою не стала.
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yunguvnor (м. Чернігів)
16.08.2020 в 14:00
Ну, там не повезло, там Жозе зробив величезну роботу, зібравши склад з гівна і палок, а також молодих портуґезів-ноунеймів на кшталт Маніше і Коштіньї. Там все-таки радше була робота, ніж везіння, хоча і вдача тоже посміхнулася.
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royalstas (Вінниця)
16.08.2020 в 12:35
Лол не смішіть.... дико фортануло.
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