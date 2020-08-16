Мусса Дембеле: Лион стал топовой командой

Главный герой вчерашнего четвертьфинала Лиги Чемпионов между "Лионом" и "Ман Сити" (3:1) Мусса Дембеле прокомментировал свое вчерашнее выступление.

Напомним, француз появился на поле на 75-й минуте, успев оформить дубль и похоронить надежды "горожан" на победу в турнире.

"Быть на скамейке не всегда легко. Когда вступаешь в игру, хочешь проявить свои лучшие качества и помочь.

Сегодня мне удалось это сделать. Командный дух Лиона изменился. Теперь мы топовая команда", — цитирует Дембеле официальный сайт УЕФА.