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Мюллер и Неймар поспорят за звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Также номинированы Упамекано и Дембеле

Мюллер и Неймар поспорят за звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Новина українською

УЕФА огласила номинантов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов. За награду поспорят форвард "ПСЖ" Неймар, центрбек "Лейпцига" Дайот Упамекано, форвард "Баварии" Томас Мюллер и Мусса Дембеле из "Лиона".

Неймар разбил персональный прессинг "Аталанты" 16 удачными обводками и результативной передачей.

Упамекано был надежен в обороне (2 отбора, 3 перехвата, 5 выносов) и шикарно начинал атаки "быков" (10 точных длинных передач).

Мюллер забил два мяча "Барсе", а также отдал ассист (при 5 ключевых передачах).

И наконец, форвард "Лиона" Мусса Дембеле, вышедший на замену на 75-й минуте в матче с Манчестер Сити (3:1), оформил дубль и принес своей команде победу.

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В статье: Мусса Дембеле Томас Мюллер Неймар Дайо Упамекано
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Комментарии (7)
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Spokoyno (Киев)
16.08.2020 в 14:46
Дійсно спробуй визнач? Один діяв результативно, іншій команду у півфінал протягнув...
Ответить
+1
-2
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v.grischuk (Винница)
16.08.2020 в 13:58
Звёздный час Нейма востанавливается
Ответить
+2
-1
prockop4uck (Киев)
16.08.2020 в 13:49
А где рекламный проект барсы, король асасун?
Ответить
+4
-2
dmitroj88
16.08.2020 в 13:54
Уровень мартышки в Аргентине палкой бананы сбивать...
Ответить
+4
-2
prockop4uck (Киев)
16.08.2020 в 14:42
Он не попадает в ворота, которые 18 квадратных метров. Думаешь он попадет в бананы?
+2
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.08.2020 в 15:10
Короля осасун сейчас выпихивают из Ювентуса. Слишком большая платежная ведомость у этого лакированного пенсионера.
Ответить
0
-3
prockop4uck (Киев)
16.08.2020 в 15:13
8-2
+2
0


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