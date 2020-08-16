Мюллер и Неймар поспорят за звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА огласила номинантов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов. За награду поспорят форвард "ПСЖ" Неймар, центрбек "Лейпцига" Дайот Упамекано, форвард "Баварии" Томас Мюллер и Мусса Дембеле из "Лиона".

Неймар разбил персональный прессинг "Аталанты" 16 удачными обводками и результативной передачей.

Упамекано был надежен в обороне (2 отбора, 3 перехвата, 5 выносов) и шикарно начинал атаки "быков" (10 точных длинных передач).

Мюллер забил два мяча "Барсе", а также отдал ассист (при 5 ключевых передачах).

И наконец, форвард "Лиона" Мусса Дембеле, вышедший на замену на 75-й минуте в матче с Манчестер Сити (3:1), оформил дубль и принес своей команде победу.