Динамо потеряло шансы на вторую корзину ЛЧ, Шахтер еще сохраняет их на первую

Мы много говорим о потенциальных соперниках киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов 2020/21, но давайте посмотрим чуть дальше. Если Мирча Луческу все же пройдет отбор (а он умеет), то его команда окажется среди элиты европейского футбола. Но в так называемых нижних слоях.

"Динамо" балансировало между третьей и второй корзинами Лиги чемпионов, но сейчас киевляне могут претендовать лишь на третью. Дело в том, что в онлайн-графике "Динамо" третье в третьей корзине, а в квалификации могут выступить только две команды с более высоким, чем у "Динамо", личным рейтингом. То есть, подняться (в случае вылета высокорейтинговых) можно лишь на две ступени.

Были бы шансы подняться еще на одну благодаря победителю Лиги Европы, который автоматически получает место в первой корзине ЛЧ. Но загвоздка возникает с "Аяксом": он сыграет в квалификации лишь в случае победы в ЛЧ "Лиона". Но тогда во второй корзине окажется "Порту" и даже вылет "Аякса" в отборе не поможет "Динамо" подняться выше.

"Шахтер", скорее всего, будет во второй корзине, но еще есть возможность оказаться в первой – для этого нужно победить в текущей Лиге Европы.

"Динамо" начнет путь в Лиге чемпионов 2020/21 с третьего квалификационного раунда – 15/16 сентября. "Шахтер" – с группового раунда, первый тур запланирован на 20/21 октября.