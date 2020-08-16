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Динамо потеряло шансы на вторую корзину ЛЧ, Шахтер еще сохраняет их на первую

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Еще не все стартовые позиции ясны

Динамо потеряло шансы на вторую корзину ЛЧ, Шахтер еще сохраняет их на первую
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Мы много говорим о потенциальных соперниках киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов 2020/21, но давайте посмотрим чуть дальше. Если Мирча Луческу все же пройдет отбор (а он умеет), то его команда окажется среди элиты европейского футбола. Но в так называемых нижних слоях.

"Динамо" балансировало между третьей и второй корзинами Лиги чемпионов, но сейчас киевляне могут претендовать лишь на третью. Дело в том, что в онлайн-графике "Динамо" третье в третьей корзине, а в квалификации могут выступить только две команды с более высоким, чем у "Динамо", личным рейтингом. То есть, подняться (в случае вылета высокорейтинговых) можно лишь на две ступени.

Были бы шансы подняться еще на одну благодаря победителю Лиги Европы, который автоматически получает место в первой корзине ЛЧ. Но загвоздка возникает с "Аяксом": он сыграет в квалификации лишь в случае победы в ЛЧ "Лиона". Но тогда во второй корзине окажется "Порту" и даже вылет "Аякса" в отборе не поможет "Динамо" подняться выше.

"Шахтер", скорее всего, будет во второй корзине, но еще есть возможность оказаться в первой – для этого нужно победить в текущей Лиге Европы.

"Динамо" начнет путь в Лиге чемпионов 2020/21 с третьего квалификационного раунда – 15/16 сентября. "Шахтер" – с группового раунда, первый тур запланирован на 20/21 октября.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (17)
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scorpius (Ck)
16.08.2020 в 18:19
Вы бы там еще шансы на плей-офф начали прикидывать
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.08.2020 в 16:50
Не треба ділити шкіру не вбитого ведмедя...
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+4
-3
absurdlight (Kiev)
16.08.2020 в 16:20
Какая разница в какой корзине, если до группового этапа ещё 2 раунда квалификации впереди))
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+8
-1
Oлeкcин (Н.)
16.08.2020 в 16:08
У Динамо еще есть шансы. Пролететь мимо Лиги Чемпионов. Причем немалые шансы.
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+3
-10
Lion Killer (Львів)
16.08.2020 в 15:59
Невже не можна найняти якогось студента-практиканта, щоб редагував, виправляв гугл транслейтівські помилки? Віт цього тексту мій мозок майже вибухнув.
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+8
-1
Oлeкcин (Н.)
16.08.2020 в 16:08
Хавай, пипл, хавай!
Ответить
+2
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.08.2020 в 16:13
и это "творение" ещё не дистанционного обучения!)))
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+1
-5
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
16.08.2020 в 16:33
Lion Killer (Львів). Давайте по пунктах про гугл транслейтівські помилки: 1), 2), 3)... Виправимо, щоб віТ них у Вас не вибухали мізки!
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+4
0
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ascent (Луксор)
16.08.2020 в 17:28
1) прошарках - прослойках!
+1
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
16.08.2020 в 17:37
ascent (Луксор) прошарок українською правильно, а прослойки малороські лише бувають, зрозуміло!
+1
-2
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ascent (Луксор)
16.08.2020 в 17:48
Прошарок - имеет другой смысл! Я не говорил, что перевод неправильный! В данном контексте его использование неправильное. Это то, "...что між шарами (слоями)."
+1
-1
Lion Killer (Львів)
16.08.2020 в 17:53
"Віт" - це typo, коли швидко друкуєш текст (особливо коментар до посту, а не офіційний текст), то інколи такі штуки бувають (думаю, і у Вас). І коли я намагався виправити, але на жаль, глюк сайту (або едблокер в браузері) не дав змоги цього зробити, я вже знав, чого варто чекати в Вашій відповіді :) А на ресурсі є дійсно проблема з автоматично перекладеними текстами. І можна зробити наголос на "віт" в моєму пості, а можна визнати, що проблема існує, і, можливо, варто в якийсь спосіб її вирішити. Крім слів, синтаксична будова речень - невже текст вище не ріже Вам вухо? Але, звісно, найкращий захист - це напад. Я все розумію. Ось текст "Інтер Шахтар - де і коли дивитися матч". Ви вважаєте цей текст грамотним чи, можливо, хочете сказати, що це я 1 серед тисячі приклад знайшов і з рештою все гаразд? Буду вдячний за коментар. "Самий складний суперник в 2020-му році чекає "Шахтар" в німецькому Дюссельдорфі, справжній гранд і команда топ-рівня. Матчі з представниками італійської Серії А складаються для українських команд завжди дуже непросто, але і у "гірників" є свої потужні козирі.Підопічні Каштру знаходяться в непоганій формі, можливо навіть близької до оптимальної. Чому свідоцтва два розгроми в минулих двох поєдинках Ліги Європи. Є можливість у "Шахтаря" вийти у фінал престижного турніру, і без сумнівів донеччани зроблять для цього все можливе"
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ascent (Луксор)
16.08.2020 в 17:57
Хотя может автор имел ввиду, что Динамо находится в прослойках? Тогда извините...
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
16.08.2020 в 17:59
Lion Killer (Львів). Проблеми є, як і у всіх, але давайте не бути популістами. Якщо Вам не подобається текст про Інтер і Шахтар - напишіть там. Під цим же текстом ви висуваєте претензію щодо гугл транслейту, а на чітке прохання дати чіткі відповіді по пунктах, зачіпаєте геть інший матеріал. Не здається це дивним? Я б ще зміг би зрозуміти претензії до змісту - тема просто важка і не всі знають матеріальну частину. Тому, можливо, вам і ріже віхо текст - бо ви просто не розумієте, про що йдеться. Але до чого тут гугл транслейт? Аби ляпнути?
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ascent (Луксор)
16.08.2020 в 18:01
...На основі вивчення прозорості атмосфери Марса можна зробити висновок, що в ній повинен бути прошарок, який добре поглинає фіолетові та ультрафіолетові промені (Наука.., 6, 1961, 9); Повітря давно застосовується в будівельних конструкціях як теплоізоляційний прошарок (Знання.., 9, 1965, 8)...
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Lion Killer (Львів)
16.08.2020 в 18:22
Я ще раз повторюю, я Ваш постійний читач, вже > 10 років. І, якби це була проблема одного тексту чи рідкість, я б на це не звернув увагу і не займався, як Ви кажете, популізмом. Тут чи під іншою статею, я б про це написав, хіба, то в якийсь спосіб вирішує проблему чи вказує на те, що її немає? Я ціную Ваш сайт, і розумію, що ресурси обмеженні. Як і ціную те, що на відміну від деяких інших футбольних ресурсів, у Вас все ж таки є україномовна версія сайту. Це круто. Але критика (вона ж не безпідставна) чи поради читачів - їх можна сприймати як можливість покращити ресурс, а можна почати виправ(Т...)овувати себе.
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
16.08.2020 в 18:26
Lion Killer (Львів). Так я ж не виправдовуюсь, навпаки, написав, вкажіть на помилки - виправлю. Усе заради вас, читачів. І ось вже минуло кілька годин, а Ви розповідаєте мені про будь-що, окрім помилок в тексті, на який одразу накинулися. То хіба це можна сприймати як критику? Критика, це коли є конструктив, а не просто ляпнути про гугл транслейт, бо так модно...
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