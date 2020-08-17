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Лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов признан форвард ПСЖ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Неймар опередил Мюллера, Дембеле и Упамекано

Лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов признан форвард ПСЖ
Новина українською

В УЕФА назвали лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов после четвертьфинальных матчей.

В опросе болельщики выбрали нападающего "ПСЖ" Неймара. В матче 1/4 финала ЛЧ бразилец отметился голевой передачей на Маркиньоса в концовке встречи. "ПСЖ" сравнял счет, а через несколько минут Эрик-Максим Шупо-Мотинг забил победный мяч.

Отметим, что также на награду претендовали Томас Мюллер ("Бавария"), Мусса Дембеле ("Лион") и Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг").

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В статье: Неймар Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2020 в 15:42
Сейчас, в эти минуты, хунта великой Барселоны собралась на внеочередное собрание. И, кроме вопроса назначения выборов президента клуба и вопроса назначения нового тренера, обсуждается и вопрос возвращения Неймара в Барселону. Кстати, а кому это пришла в бестолковку тема, что Барса заплатит Ливерпулю 4,5 млн фунт. ст., если Коутиньо в Баварии выиграет ЛЧ? Люди, вы в своём уме? Внимательно читайте зарубежные СМИ... Ливерпуль получил бы эти деньги только в том случае, если бы Коутиньо выиграл ЛЧ в Барселоне... Кто поверил в фантазии, что Барса должна будет Ливеру, того жестоко поимели.
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