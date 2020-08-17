Лига Чемпионов
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Лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов признан форвард ПСЖ
Неймар опередил Мюллера, Дембеле и Упамекано
В УЕФА назвали лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов после четвертьфинальных матчей.
В опросе болельщики выбрали нападающего "ПСЖ"
Отметим, что также на награду претендовали Томас Мюллер ("Бавария"), Мусса Дембеле ("Лион") и Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг").
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.08.2020 в 15:42
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