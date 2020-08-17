Лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов признан форвард ПСЖ

В УЕФА назвали лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов после четвертьфинальных матчей.

В опросе болельщики выбрали нападающего "ПСЖ" Неймара . В матче 1/4 финала ЛЧ бразилец отметился голевой передачей на Маркиньоса в концовке встречи. "ПСЖ" сравнял счет, а через несколько минут Эрик-Максим Шупо-Мотинг забил победный мяч.

Отметим, что также на награду претендовали Томас Мюллер ("Бавария"), Мусса Дембеле ("Лион") и Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг").