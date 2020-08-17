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Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Игрок установил рекорд по количеству обводок

Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Новина українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар был признан лучшим футболистом игровой недели в Лиге чемпионов, сообщается в "твиттере" соревнований.

В голосовании 28-летний бразилец опередил форварда "Баварии" Томаса Мюллера, защитника "РБ Лейпциг" Деотшанкюля Юпамекано и нападающего "Лиона" Муссу Дембеле.

Напомним, Неймар помог "ПСЖ" одолеть "Аталанту" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Матч прошёл в Лиссабоне 12 августа и завершился со счётом 2:1. Сам бразилец сделал результативную передачу, а также совершил 16 успешных обводок, установив рекорд турнира по этому показателю.

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В статье: Неймар Лига чемпионов
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