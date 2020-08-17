Нагельсманн отреагировал на вылет Манчестер Сити из Лиги чемпионов

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн высказался по поводу вылета "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов. Вице-чемпионы Англии уступили в 1/4 финала "Лиону" 1:3, многие эксперты назвали одной из главных причин непривычную тактику — "Ман Сити" вышел на поле с тремя центральными защитниками.

"Не могу ничего сказать насчет решения Пепа, потому что не знаю, как часто они раньше тренировались с тремя защитниками. В любом случае схема не была усложненной. 4-3-3 или 3-4-3, не думаю, что это так важно для Кевина де Брейне. В конце концов, это только индивидуальные ситуации. Слишком легко винить во всем тактику. Если бы он победил, все бы сказали: "Тактика мирового уровня! Он всех удивил!

В матчах на вылет часто приходится вносить тактические коррективы, которые были бы невозможны в матчах лиги. В чемпионате можно набрать одно очко, в Лиге чемпионов это не работает, — цитирует Goal Нагельсманна".