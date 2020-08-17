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Нагельсманн отреагировал на вылет Манчестер Сити из Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Он считает, что тактика Пепа здесь ни к чему

Нагельсманн отреагировал на вылет Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Новина українською

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн высказался по поводу вылета "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов. Вице-чемпионы Англии уступили в 1/4 финала "Лиону" 1:3, многие эксперты назвали одной из главных причин непривычную тактику — "Ман Сити" вышел на поле с тремя центральными защитниками.

"Не могу ничего сказать насчет решения Пепа, потому что не знаю, как часто они раньше тренировались с тремя защитниками. В любом случае схема не была усложненной. 4-3-3 или 3-4-3, не думаю, что это так важно для Кевина де Брейне. В конце концов, это только индивидуальные ситуации. Слишком легко винить во всем тактику. Если бы он победил, все бы сказали: "Тактика мирового уровня! Он всех удивил!

В матчах на вылет часто приходится вносить тактические коррективы, которые были бы невозможны в матчах лиги. В чемпионате можно набрать одно очко, в Лиге чемпионов это не работает, — цитирует Goal Нагельсманна".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (2)
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tartar (Львів)
17.08.2020 в 17:54
"услоньонною" - редакція це яка така унікальна тактика мансіті? гугл-трансейт хелов!
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Cerega15 (Kherson)
17.08.2020 в 18:19
В своем комментарии ошибок не видите?
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