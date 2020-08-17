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Тухель: ПСЖ заслужил играть в полуфинале

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В прошлой игре проявили настоящий характер

Тухель: ПСЖ заслужил играть в полуфинале
UA-Футбол
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Наставник "ПСЖ" Томас Тухель посетил пресс-конференцию перед завтрашним матчем против "РБ Лейпцига". Вначале он оценил работу немецких тренеров этом сезоне.

"В полуфинале - три немецких тренера. И я считаю, что у Руди Гарсии тоже есть что-то немецкое - так что нас будет три с половиной!

Юлиан? Невозможно предвидеть будущее. Я был тренером дубля в "Аугсбурге", а Нагельсманн - 20-летним игроком. К сожалению, он постоянно травмировался. Но я попросил его помочь мне в качестве скаута, и он проделал отличную работу. Посмотрите, кем он стал".

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Помимо этого, немецкий специалист рассказал о роли своих лидеров в последних успехах и о заслуженом выходе в полуфинал.

"Неймар и Мбаппе делают разницу на поле. У Неймара прекрасный дриблинг, у Мбаппе - невероятная скорость. Это отличное сочетание, в этом наше преимущество. У каждой команды есть свои сильные стороны и особые отношения между игроками.

Мы в полуфинале, потому что заслужили это. Мы провели отличный сезон и много работали. Мы серьезно воспринимали каждый матч. Но сейчас не стоит говорить о прошлом - только о настоящем. Мы жаждем добиться успеха. Хотим, чтобы тяжелая работа, которую мы проделали, была вознаграждена", - цитирует Тухеля сайт УЕФА.

Отметим, что начало завтрашнего матча в 22:00.

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В статье: Томас Тухель РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж)
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