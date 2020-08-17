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Основной защитник Баварии вернулся в общую группу

Лига Чемпионов
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У француза будет шанс сыграть против французов

Основной защитник Баварии вернулся в общую группу
UA-Футбол
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Бенжамен Павар вновь тренируется в общей группе "Баварии". Вместе с товарищами он приступил к подготовке к полуфиналу Лиги Чемпионов.

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27-го июля защитник получил травму и должен был пропустить больше месяца, однако восстановления заняло меньше времени. Есть вероятность, что он выйдет против "Лиона" в среду.

Отметим, что Павар уже с первого сезона стал основным игроком "Баварии". На его счету 46 матчей и 11 результативных действий (4+7).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лион Бенжамен Павар
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