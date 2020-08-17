Основной защитник Баварии вернулся в общую группу

Бенжамен Павар вновь тренируется в общей группе "Баварии". Вместе с товарищами он приступил к подготовке к полуфиналу Лиги Чемпионов.

27-го июля защитник получил травму и должен был пропустить больше месяца, однако восстановления заняло меньше времени. Есть вероятность, что он выйдет против "Лиона" в среду.

???? Benjamin Pavard back in team training. pic.twitter.com/BX4SLPlHIZ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 17, 2020

Отметим, что Павар уже с первого сезона стал основным игроком "Баварии". На его счету 46 матчей и 11 результативных действий (4+7).