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РБ Лейпциг - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" - "ПСЖ", 18 августа 2020

РБ Лейпциг - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" наконец показал зубы и впервые за 25 лет добрался до полуфинала Лиги чемпионов. У парижан вернулся в строй Килиан Мбаппе - и это надежда на голы. С другой стороны, вне игры остаются сразу трое игроков основы - вратарь Кейлор Навас и центрхавы Марко Верратти и Идрисса Гуйе. Равноценной замены им нет.

Для основанного в 2009 году "РБ Лейпциг" и полуфинал ЛЧ - событие знаковое и историческое. Мало кто ждал, что команда Юлиана Нагельсманна заберется так далеко после потери своего лидера Тимо Вернера. "ПСЖ" на бумаге по зубам немецкому клубу, вот только опыта у французов на порядок больше. Да и звезд, калибра Неймара и Мбаппе, у "Лейпцига" нет. Сможет ли порядок побить класс - смотрите во вторник, 18 августа, на Футбол 1. Начало игры "РБ Лейпциг" - "ПСЖ" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "РБ Лейпциг" - "ПСЖ" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "РБ Лейпциг" - "ПСЖ" в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Беларусь 5
  • Канада - DAZN
  • Чехия - O2 TV
  • Франция - RMC Sport 1, TF1
  • Германия - DAZN, TeleClub Sport Live
  • Венгрия - M4 Sports
  • Италия - Sky Sport Uno, Sky Go Italia, Sky Sport 251, Sky Sport Football
  • Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, Look Plus, Telekom Sport 1 Romania
  • Словакия - Orange Sport 1
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus
  • Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports Turkey
  • Великобритания - BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport Ultimate
  • США - CBS All Access, Univision, ZonaFutbol, TUDN.com, TUDN App, TUDN USA
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В статье: РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) Юлиан Нагельсманн Килиан Мбаппе
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