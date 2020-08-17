РБ Лейпциг - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"ПСЖ" наконец показал зубы и впервые за 25 лет добрался до полуфинала Лиги чемпионов. У парижан вернулся в строй Килиан Мбаппе - и это надежда на голы. С другой стороны, вне игры остаются сразу трое игроков основы - вратарь Кейлор Навас и центрхавы Марко Верратти и Идрисса Гуйе. Равноценной замены им нет.

Для основанного в 2009 году "РБ Лейпциг" и полуфинал ЛЧ - событие знаковое и историческое. Мало кто ждал, что команда Юлиана Нагельсманна заберется так далеко после потери своего лидера Тимо Вернера. "ПСЖ" на бумаге по зубам немецкому клубу, вот только опыта у французов на порядок больше. Да и звезд, калибра Неймара и Мбаппе, у "Лейпцига" нет. Сможет ли порядок побить класс - смотрите во вторник , 18 августа , на Футбол 1 . Начало игры "РБ Лейпциг" - "ПСЖ" в 22:00.

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