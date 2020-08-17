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РБ Лейпциг - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" - "ПСЖ", 18 августа 2020
"ПСЖ" наконец показал зубы и впервые за 25 лет добрался до полуфинала Лиги чемпионов. У парижан вернулся в строй Килиан Мбаппе - и это надежда на голы. С другой стороны, вне игры остаются сразу трое игроков основы - вратарь Кейлор Навас и центрхавы Марко Верратти и Идрисса Гуйе. Равноценной замены им нет.
Для основанного в 2009 году "РБ Лейпциг" и полуфинал ЛЧ - событие знаковое и историческое. Мало кто ждал, что команда Юлиана Нагельсманна заберется так далеко после потери своего лидера Тимо Вернера. "ПСЖ" на бумаге по зубам немецкому клубу, вот только опыта у французов на порядок больше. Да и звезд, калибра Неймара и Мбаппе, у "Лейпцига" нет. Сможет ли порядок побить класс - смотрите во вторник, 18 августа, на Футбол 1. Начало игры "РБ Лейпциг" - "ПСЖ" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "РБ Лейпциг" - "ПСЖ" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "РБ Лейпциг" - "ПСЖ" в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Канада - DAZN
- Чехия - O2 TV
- Франция - RMC Sport 1, TF1
- Германия - DAZN, TeleClub Sport Live
- Венгрия - M4 Sports
- Италия - Sky Sport Uno, Sky Go Italia, Sky Sport 251, Sky Sport Football
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, Look Plus, Telekom Sport 1 Romania
- Словакия - Orange Sport 1
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus
- Турция - beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play, beIN Sports Turkey
- Великобритания - BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport Ultimate
- США - CBS All Access, Univision, ZonaFutbol, TUDN.com, TUDN App, TUDN USA