Нагельсманн: Не буду раскрывать тактику до игры, Лейпциг хочет сыграть в свой футбол

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн посетил пресс-конференцию накануне полуфинального матча против "ПСЖ".

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"Я не буду раскрывать свою тактику до матча! Против "Атлетико" мы не играли в три центральных защитника, потому что это было не нужно. Все игроки здоровы, хорошо работают, и, конечно, мы очень мотивированы. Хотим сыграть в свой футбол и фокусироваться на себе, а не думать только о "ПСЖ".

После возобновления сезона мы почти не показывали футбол, в который хотели играть, но побеждать можно, даже играя плохо. У игроков действительно есть желание выигрывать, мы голодны до побед, и я вижу это у них на лицах. Мы великолепно провели матч против "Атлетико", а сейчас у нас будет шанс против "ПСЖ". Хотим сделать следующий шаг и готовы к этому.

Ты не можешь предвидеть, что способны сделать Неймар и Мбаппе, это топ-игроки. Против них надо применять командную оборону. Будет тяжело, но мы постараемся подвергнуть "ПСЖ" давлению и заставить их работать. Футбол интересен тогда, когда обе команды стремятся атаковать", - приводит слова немецкого тренера сайт УЕФА.