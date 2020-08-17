Направление к психологу для Стерлинга и урок немецкого для Барсы. Обзор матчей ¼ ЛЧ. Подкаст №35

На повестке дня обзоры поединков ¼ Лиги Чемпионов, а именно: "Аталанта" – "ПСЖ", "РБ Лейпциг" – "Атлетико", "Барселона" – "Бавария", "Манчестер Сити" – "Лион". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Обсуждаем сумасшедшую нереализацию Неймара, физические кондиции немецких и французских коллективов, а также беззубость "Атлетико" и прекрасный авторский "Ред Булл" Нагельсманна. "Барселона" не захотела копаться в себе после "Ливерпуля" и "Ромы", предоставив "Баварии" аудиторию для мастер-класса? Неужели Гвардиола перестраховался с "Лионом" из-за "Челси" и "Вулвз"? Прогнозы на полуфиналы ЛЧ тоже ищите здесь.