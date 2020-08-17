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Направление к психологу для Стерлинга и урок немецкого для Барсы. Обзор матчей ¼ ЛЧ. Подкаст №35

Лига Чемпионов
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Анализируем и делаем прогнозы в преддверии полуфиналов. Осторожно, много хвалим Нагельсманна

Направление к психологу для Стерлинга и урок немецкого для Барсы. Обзор матчей ¼ ЛЧ. Подкаст №35
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

На повестке дня обзоры поединков ¼ Лиги Чемпионов, а именно: "Аталанта" – "ПСЖ", "РБ Лейпциг" – "Атлетико", "Барселона" – "Бавария", "Манчестер Сити" – "Лион". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Читайте такжеКлючевой момент. Как Стерлинг похоронил надежды Ман Сити на полуфинал Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Обсуждаем сумасшедшую нереализацию Неймара, физические кондиции немецких и французских коллективов, а также беззубость "Атлетико" и прекрасный авторский "Ред Булл" Нагельсманна. "Барселона" не захотела копаться в себе после "Ливерпуля" и "Ромы", предоставив "Баварии" аудиторию для мастер-класса? Неужели Гвардиола перестраховался с "Лионом" из-за "Челси" и "Вулвз"? Прогнозы на полуфиналы ЛЧ тоже ищите здесь.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Неймар Атлетико (Мадрид) Аталанта (Бергамо) Руди Гарсия Лига чемпионов Кейлор Навас Диего Симеоне Лион Барселона Рахим Стерлинг Томас Тухель Манчестер Сити Тимо Вернер Эрик-Максим Чупо-Мотинг Ян Облак Марсель Забитцер Кевин Де Брюйне РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) Кике Сетьен Максвелл Корне Юлиан Нагельсманн Габриэл Жезус Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Олимпик (Лион) Карл Токо-Экамби Подкаст Аудиомнение Ханси Флик
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