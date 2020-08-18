Первый квалификационный раунд ЛЧ. Ребров сыграет против шведов, Рига Дебелко и Шарпара едет в Израиль

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это противостояние 34-х команд, разбитых на 17 игровых пар. Для 33-х команд – это первый этап квалификации, для одной, - северо-ирландского "Белфаста", - уже второй.

В противостояниях будет не по два матча, как обычно, а по одному. Победители выйдут во второй раунд квалификации ЛЧ, проигравшие отправятся во второй раунд квалификации ЛЕ ветки чемпионов.

Матчи разбиты на два игровых дня – 18-го и 19-го августа. Если в основное время будет ничья, назначаются экстра-таймы, а там – и серия пенальти.

Среди участников первого квалификационного раунда ЛЧ есть и весьма именитые команды. Например, "Селтик", который отдал Марьяна Шведа в аренду. Шотландцы сыграют против исландского "Рейкьявика". "Астана", еще один высокорейтинговый участник стадии, проэкзаменует "Динамо" Брест украинцев Милевского, Нойка и Хачериди. Анонс этого матча выведен в отдельный материал >>>.

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"Лудогорец" поспорит с "Будучностью", а "Црвена Звезда" разомнется на "Европе" из Гибралтара. Еще есть несколько матчей, кроме "Астана" - "Динамо" Брест, где можем увидеть в действии украинцев.

"Арарат-Армения" Сергея Вакуленко сыграет против кипрской "Омонии". В прибалтийском дерби "Флора" - "Судува" может сыграть Евгений Ефремов, а двое украинцев "Риги", Роман Дебелко и Вячеслав Шарпар, отправились на матч с "Маккаби" в Израиль. Иван Трубочкин с "Динамо" (Тбилиси) поспорит с албанской "Тираной", Андрей Близниченко в составе "Шерифа" (Молдова) может сыграть против "Фолы" из Люксембурга. Наконец, "Ференцварош" Сергея Реброва, Александра Зубкова и Игоря Харатин начнет свой путь в ЛЧ 2020/21 с матча против шведского "Юргордена".

18-е августа