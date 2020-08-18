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РБ Лейпциг - ПСЖ: Студия перед матчем. LIVE

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ждем вас в 21:30!

РБ Лейпциг - ПСЖ: Студия перед матчем. LIVE
Егор Бобко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов ненадолго уступила место в эфире разборкам в Лиге Европы и тут же возвращается со своими огненными полуфиналами.

Уже сегодня состоится первый полуфинал, в котором "РБ Лейпциг" встретится с ПСЖ. Сможет ли амбициозный проект парижан наконец добраться до финала главного еврокубка? Или продолжится сказка молодой немецкой команды? Разбираться будет Егор Бобко в компании эксперта по немецкому футболу Бориса Сорокина и главного ценителя французской Лиги 1 Романа Синчука.

Присоединяйтесь к нам и оставляйте свои комментарии в чате трансляции - самые интересные обязательно прозвучат в эфире!

На связи в 21:30!

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В статье: Лига чемпионов РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) вТренде
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