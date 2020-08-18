Каналы Спорт 1/2 приобрели права на матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Журналист Андрей Шахов сообщил у себя в Facebook, что каналы Спорт 1 и Спорт 2 приобрели права на трансляцию поединков 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Сам комментатор каналов отметил, что будет комментировать матчи с участием "Легии", "Црвены Звезды", "Арарата" и "Ференцвароша".

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18 августа:

20:00 "Легия" – "Линфилд"

21:00 "Динамо Брест" – "Астана"

22:00 "Црвена Звезда" – "Европа" (Гибралтар)

19 августа:

18:00 "Арарат-Армения" – "Омония"

20:00 "Ференцварош" – "Юргорден"

20:00 "Маккаби" – ФК "Рига"

Также отметим, что каналы покажут главный клубный футбольный турнир Азии – Лигу чемпионов АФК с 2021 по 2024 год. Телезрители смогут увидеть матчи группового этапа, плей-офф и финал турнира.