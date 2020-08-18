Лион - Бавария: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

В полуфиналах Лиги чемпионов 2019/2020 сыграют только французские и немецкие команды. “Бавария” выиграла чемпионат и Кубок Германии, для “Лиона”, который занял седьмое место во французском первенстве, Лига чемпионов – последняя возможность украсить неудачный сезон.

“Лион” выбил из турнира “Ювентус” и “Манчестер Сити”, “Бавария” – “Челси” и “Барселона”. Обе команды заслуженно вышли в полуфинал, и благодаря одноматчевому формату ЛЧ 19/20 могут устроить запоминающееся зрелище.

Полуфинальный матч Лиги чемпионов “Лион” – “Бавария” состоится в среду, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция матча "Лион" – "Бавария" в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". Также прямой эфир игры будет доступен на онлайн-платформе OLL.TV.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру, вы можете следить за ходом событий в текстовой трансляции, которую проведет UA-Футбол>>> .

Полуфинал Лиги чемпионов “Лион” – “Бавария” также будет доступен на следующих телеканалах: