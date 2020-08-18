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Лион - Бавария: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Лион – Бавария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19 августа ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
В полуфиналах Лиги чемпионов 2019/2020 сыграют только французские и немецкие команды. “Бавария” выиграла чемпионат и Кубок Германии, для “Лиона”, который занял седьмое место во французском первенстве, Лига чемпионов – последняя возможность украсить неудачный сезон.
“Лион” выбил из турнира “Ювентус” и “Манчестер Сити”, “Бавария” – “Челси” и “Барселона”. Обе команды заслуженно вышли в полуфинал, и благодаря одноматчевому формату ЛЧ 19/20 могут устроить запоминающееся зрелище.
Полуфинальный матч Лиги чемпионов “Лион” – “Бавария” состоится в среду, 19 августа, в 22:00 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция матча "Лион" – "Бавария" в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". Также прямой эфир игры будет доступен на онлайн-платформе OLL.TV.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру, вы можете следить за ходом событий в
Полуфинал Лиги чемпионов “Лион” – “Бавария” также будет доступен на следующих телеканалах:
- Австрия – Sky Sport Austria 1, SRF zwei
- Бельгия – Club RTL, Proximus Sports
- Великобритания – BT Sport 1, BTSport.com, BT Sport Ultimate, BT Sport Extra, BT Sport App
- Венгрия – M4 Sports
- Германия – SRF zwei, TeleClub Sport Live, DAZN
- Испания – Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus
- Италия – RSI La 2, SKY Go Italia, Sky Sport 251, Sky Sport Football, Sky Sport Uno, NOW TV
- Канада – DAZN
- Нидерланды – Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select, SBS 6
- Польша – IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Португалия – Eleven Sports 1 Portugal
- США – ZonaFutbol, TUDN App, CBS All Access, Univision, TUDN USA, TUDNxtra, Univision NOW, TUDN.com
- Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
- Чехия – O2 TV