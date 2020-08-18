Ребров: Когда итог противостояния решается в одном матче, шансы всегда 50-50%

В среду 19 августа венгерский "Ференцварош" украинского тренера Сергей Реброва стартует в нынешнем еврокубковом сезоне матчем квалификации Лиги чемпионов с шведским "Юргорденом".

Поединок состоится в Будапеште, а итог противостояния будет определяться в одном данном матче. На этом на предматчевой пресс-конференции и сделал упор Сергей Ребров.

"В первую очередь на игроках лежит большая ответственность, так как на этот раз все будет решаться в одном матче, а не в двух.

Мы проанализировали соперника, но, поскольку мы играем дома, и к тому же все решится в одном матче, у нас нет права на ошибку. Он требует большей концентрации от игроков.

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Обычно я заранее не обдумываю шансы, но теперь я думаю, что в данном положении они точно 50-50%. У соперника может быть некоторое преимущество в том, что в Швеции уже идет чемпионат, то есть он сыграл несколько матчей, в то время как мы прошли всего один официальный матч на плохом поле из-за дождя.

У "Ференцвароша" больше опыта международных матчей? Я не занимаюсь статистикой, я не показывал своим игрокам данные о том, кто сколько играл на этом уровне раньше.

Мы должны серьезно отнестись к шведскому чемпиону и сосредоточиться только на своей игре. Одна из самых сильных сторон "Юргордена" заключается в том, что это действительно физическая команда, в которой игроки выигрывают большую часть дуэлей в матче и хорошо играют по позициям", - сказал Ребров.