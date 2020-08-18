РБ Лейпциг - ПСЖ. Мбаппе и Неймар выходят в старте

Сегодня будет разыграна первая путевка в финал Лиги Чемпионов. Немецкий "РБ Лейпциг" сыграет против "ПСЖ".

Наставники определился с стартовыми составами. Отметим, что в Килиан Мбаппе выходит в старте, а не на замену, как было в игре против "Аталанты".

"РБ Лейпциг": Гулачи - Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо - Кампль, Лаймер - Забитцер, Ольмо, Нкунку - Поульсен

"ПСЖ": Рико - Керер, Кимпембе, Силва, Бернат - Маркиньос, Паредес, Эррера - Ди Мария, Мбаппе, Неймар

Начало игры в 22:00. До матча на youtube-канале UA-Футбол будет проведен стрим, на котором эксперты рассмотрят все важные вопросы.