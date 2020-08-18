ЛЧ. Карабах при судействе Козыка громит представителя Северной Македонии, экс-игрок УПЛ помог Легии пройти Линфилд

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это борьба 34-х команд, разделенных на семнадцать игровых противостояний. Участие в раунде принимают победитель предварительного раунда "Линфилд" и 33 лучшие команды из 18-го по 51-е места в Таблице коэффициентов включительно, кроме Лихтенштейна.

В каждом противостоянии – по одному матчу, в случае ничьей в основное время назначается дополнительное время и если надо – серия пенальти. Победители проходят во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие опускаются в Лигу Европы во второй раунд отбора пути чемпионов.

Стадия разбита на два игровых дня – 18-го и 19-го августа.

18-е августа

"Карабах" (Азербайджан) - "Силекс" (Северная Македония) 4:0

Голы: Хайме Ромеро 11, Вильдедональд Гурье 40, Вильдедональд Гурье 51, Махир Эмрели 80

Неравные были силы. "Силекс" даже не чемпион своей страны. В чемпионате Северной Македонии 2019/20 команда отстала от "Вардара" на десять очков, но получила право сыграть в Лиге чемпионов из-за не сертификации конкурента.

Сыграли, попробовали, обожглись... От опытного "Карабаха", для которого не является чудом даже участие в групповом этапе ЛЧ или ЛЕ, македонцы получили четыре сухих мяча.

Для "Силекса" это девятая в истории еврокубковая кампании и в предыдущих восьми команда сумела пройти только один раунд и одного соперника – венгерский "Дунаканьяр Вац" в предварительном раунде Кубка обладателей Кубков 1995/96. После сегодняшнего поражения от "Карабаха" будет еще один шанс уже в Лиге Европы – там соперник будет проще.

Пенальти и удалений в этом матче не было. На две команды – только одна желтая карточка. Акцентируем внимание на судействе, ведь в Баку работала украинская бригада во главе с Ярославом Козыком.

"Легия" (Польша) - "Линфилд" (Северная Ирландия) 1:0

Гол: Хосе Канте 82

Удаление: Кирк Миллер 75 ("Линфилд", две желтых)

Этот матч чемпион Польши не может занести себе в актив. "Легия" мучилась с именитым на национальном, но скромным на международном уровне "Линфилдом", и однажды чуть не пропустила – спас опытный Боруц (хотя впоследствии стало понятно, что в том моменте был зафиксирован фол в атаке). Важно то, что поляки крайне мало создавали впереди, но все же забили.

На 82-й минуте Канте ударом из-за пределов штрафной площади распечатал ворота, а пас гвинейцу отдал Валериане Гвилия – бывший представитель УПЛ в составе запорожского "Металлурга".

После этого "Легия" могла забить еще раз, но спас гостей каркас ворот. Впрочем, на это был ответ – в стойку попал Кристи Манзинга. И это при условии, что "Линфилд" уже играл в меньшинстве после удаления Миллера.

Тяжелая победа "Легии".