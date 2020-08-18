Ливень на поле и на табло. Динамо Брест громит Астану в дебютном матче ЛЧ

Атмосфера вокруг первого матча брестского "Динамо" в Лиге чемпионов была довольно странной: ситуация в Беларуси, пандемия, отсутствие игровой практики у "Астаны" на протяжении пяти месяцев и ливень. Подобный антураж сохранился к началу поединка, команды вышли на поле за пять минут до стартового свистка и ждали начала ТВ-трансляции матча.

Главный тренер динамовцев Сергей Ковальчук выпустил в стартовом составе двух опытных еврокубковых бойцов, украинских легионеров - форварда Артема Милевского и защитника Евгения Хачереди. Опорный полузащитник Александр Нойок пропускал эту встречу из-за повреждения.

Более активно матч начал чемпион Казахстана, "Астана" контролировала мяч, на первых минутах заработала подряд два угловых. Казахи имели несколько довольно опасных моментов и могли открыть счет уже на 7-й минуте после ошибки Хачериди - украинец отдал небрежный поперечный пас на своей половине поля.

После 10-й минуты "Динамо" перехватило инициативу, казахи начали допускать много брака при передачах. Милевский и компания выдали феерический отрезок времени. Белорусы за 7-й минут сразу три раза поразили ворота Непогодова. Сначала на 15-й минуте динамовцы провели кинжальную контратаку, которую разогнал Артем Милевский. Украинец отдал на Диалло, сенегалец прострелил на Гордейчука, который расписался в пустых воротах "Астаны". Спустя буквально две минуты защитник Кирилл Печенин ворвался с левого фланга в штрафную и пробил голкипера казахской команды в ближний угол. А на 22-й минуте после затяжной атаки Гордейчук оформил дубль.

Игра у динамовцев пошла, нет, поперла! Евгений Хачериди убирал соперника финтом, а Артем Милевский начинал многочисленные атаки и на 37-й минуте отдал голевую передачу на Павла Седько - полузащитник номинальных хозяев пробил низом из угла штрафной и довел счет до разгромного - 4:0. В самой концовке первой половины встречи "Астана" сумела все-таки отыграть один мяч - отличился хорватский хавбек Марин Томасов.

В начале второго тайма казахи сразу понеслись вперед, но допускали много ошибок при пасах и построении атак. Самым активным в составе хозяев был хавбек Павел Седько, беларус исполнял штрафной и выполнил опасный прострел. На 52-й минуте форвард гостей Дорин Ротариу ударом головой сократил отставание "Астаны" после подачи с углового. Но уже через три минуты "Динамо" снова поразило ворота соперника - Милевский отдал ювелирную передачу на Диалло, сенегальский нападающий пробил прямо в голкипера гостей, но после добивания воткнул мяч в ворота. На 58-й минуте "Астана" могла забить свой третий гол в этой встрече, но Бейсебеков не попал с убойной позиции в открытый угол.

Было ощущение, что команды играют без середины поля, центр проходился буквально за один-два паса или на дриблинге. Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский был очень активен в этот вечер и разогнал еще несколько перспективных атак. Последние 15 минут Брест немного успокоил темп и больше отбивался. "Астана" нагнетала, но по-настоящему опасных моментов не могла создать. В концовке встречи команды снова обменялись забитыми мячами - Бейсебеков исправился за свой промах и забил третий гол гостей, а Диалло оформил хет-трик и поставил жирную точку в этом поединке.

В итоге: разгром от Бреста в своем дебютном матче в главном еврокубке - 5:2. Благодаря этой победе, "Динамо" проходит во следующий квалификации ЛЧ, а "Астана" падает в квалификацию Лиги Европы, во второй раунд ветки чемпионов.

1-й отборочный раунд Лиги чемпионов

18 августа. Брест. "ДАСК Брестский"

"Динамо" Брест - "Астана" 6:3

Голы: Гордейчук 15, Печенин 17, Гордейчук 22, Седько 37, Диалло 55, Диалло 90 - Томасов 45, Ротариу 52, Бейсебеков 87.

"Динамо-Брест": Игнатович - Печенин, Кики, Хачериди, Юзепчук - Седько, Кисляк (К), Давид Тве - Гордейчук, Милевский, Диалло.

Запасные: Третяк, Быков, Кривец, Витус, Веретило, Павловец, Савицкий.

"Астана": Непогодов - Шомко (К), Радакович, Шимунович, Рукавина - Маевский - Бейсебеков, Сотириу, Эбонг, Томасов - Щеткин.

Запасные: Эрич, Ротариу, Сигурьонссон, Барсегян, Перцух, Жалмукан.

Арбитр: Новак Симович (Сербия)