Наставник Баварии: Мы должны сыграть с Лионом так же интенсивно, как и с Барселоной

Наставник "Баварии" Ханс Флик посетил пресс-конференцию накануне завтрашнего матча против "Лиона".

"Моя команда меня убедила и родила энтузиазм. У нас великолепная атмосфера, высокий класс и высокая интенсивность на тренировках. Не знаю, нужно ли это команде, но я спокоен. Просто потому что знаю: моя команда максимально собранна и ставит большие цели. Но мы понимаем, что все решается в одном матче, который начинается при счете 0:0. Нужно сыграть 90 минут так же интенсивно, как против "Барселоны". С таким же драйвом и напором.

Все здоровы и готовы играть. Бенжамен Павар не щадил себя в работе, и мы рады, что он снова с нами. Я не рассматриваю его как игрока стартового состава, но он может попасть в заявку".

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"Толиссо долго был травмирован и последние две недели упорно работал, чтобы вернуться в строй к финальному турниру. Врачи здорово постарались, он готов. С "Барселоной" он вышел на несколько минут и был заметен. Он прекрасный игрок бокс-ту-бокс, выносливый и опасный в штрафной. Конечно, мы обсуждали с ним "Лион", но о чем мы говорили, я вам не скажу", - заявил немецкий наставник, слова которого приводит сайт УЕФА.

Начало завтрашнего матча в 22:00.