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РБ Лейпциг - ПСЖ 0:3. Париж феерически выходит в финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Между прочим, впервые в истории

РБ Лейпциг - ПСЖ 0:3. Париж феерически выходит в финал Лиги чемпионов
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед игрой было много разговоров о тренерском противостоянии и тактической выучке игроков "Лейпцига", но на деле все оказалось куда проще. Судьбу матча предрешило банальное превосходство в классе игроков "ПСЖ". Против финтов Неймара, передач Ди Марии и отбора Маркиньоса "Быки" аргументов так и не нашли.

По большому счету, за весь первый тайм немцы создали только один опасный момент - Поульсен еще раз доказал, что слабоват для уровня ЛЧ, не сумев замкнуть прострел Лаймера.

К тому времени счет уже был 1:0 - Ди Мария шикарной подачей со штрафного нашел голову Маркиньоса.

Могли цифры на табло быть и крупнее, но Неймар, как и в четвертьфинале, вовсю разбазаривал моменты. Даже рандеву с Гулачи после паса Мбаппе умудрился запороть - мяч попал в штангу.

С другой стороны, даже промахиваясь, игроки "ПСЖ" смеялись. Их преимущество на поле было огромно - "Лейпциг" не успевал накрывать Паредеса, который умело дирижировал в центре. А вблизи ворот немцев Неймар, Мбаппе и Ди Мария творили чудеса. Бразилец даже попал в штангу со штрафного метров с 40 - хотел подловить Гулачи, но чуть-чуть промахнулся.

Конечно, по такой игре гол был делом времени - и вскоре Ди Мария его исполнил. Как ни странно, дрогнул опытный Гулачи - выбил мяч на соперника, парижане моментально вернули его в штрафную, где Неймар гениально пяткой (!) вывел Анхеля на удар.

В перерыве Нагельсманн предпринял последнюю попытку изменить ход матча, выпустив Форсберга и Шика вместо совершенно инертных Ольмо и Нкунку, однако эффекта от замен хватило минут на десять. Дальше "ПСЖ" снова забрал мяч и вскоре забил третий - гол привез поскользнувшийся Норди Мукиеле. Феноменальный Ди Мария тут же навесил во вратарскую, и там Бернат головой поразил дальний угол.

На этом игру де-факто можно было завершать - шансов спасти матч у "Быков" не оставалось. К чести немцев, они все-таки пошли ва-банк, но по мере приближения к финальному свистку их атаки все больше напоминали агонию. Немного жалко, что так вышло - "Лейпциг" выдал исторический для себя евросезон. Но класс есть класс.

Париж доиграл матч максимально эффектно - с финтами, стеночками, опасными ударами и прессингом возле чужой штрафной. Сомнений в том, что эта команда достойна финала не осталось совершенно никаких. Даже против грозной "Баварии" у "ПСЖ" будут шансы, не говоря уже про "Лион". Еще ни разу в истории Париж не забирался так высоко - в 1995-м он остановился на полуфинале. Касательно французского футбола в целом, то у него была лишь одна победа в ЛЧ - в далеком 93-м ее добыл "Марсель". 23 августа у "ПСЖ" будет шанс прервать серию неудач, длиной аж в 27 лет.

Лиссабон. "Эштадиу да Луш"

"РБ Лейпциг" - "ПСЖ" - 0:3

Голы: Маркиньос, 13, Ди Мария, 42, Бернат, 56

"РБ Лейпциг": Гулачи - Мукиеле, Упамекано, Клостерманн (Орбан, 82), Анхелиньо - Кампль (Адамс, 64) - Лаймер (Хальстенберг, 62), Забитцер, Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46) - Поульсен

"ПСЖ": Рико - Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат - Эррера (Верратти, 83), Маркиньос, Паредес (Дракслер, 83) - Ди Мария (Сарабия, 87), Мбаппе (Чупо-Мотинг, 86), Неймар

Предупреждения: Лаймер, 61, Поульсен, 79 - Кимпембе, 45+2

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В статье: Неймар Анхель Ди Мария Маркиньос Томас Тухель РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) Юссуф Поульсен Юлиан Нагельсманн Килиан Мбаппе
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Комментарии (22)
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MES QUE UN CLUB
19.08.2020 в 00:48
Mолодцы Париж, хоть они порадовали.
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+2
0
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Говард (землянин)
19.08.2020 в 01:03
Мои поздравления Сэр Алекс!
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0
0
Фанат АПЛ
19.08.2020 в 00:28
Ещё перед Аталантой уверен был,что ПСЖ в финале увижу. Неймар за ум по ходу взялся,его уже 2 матча по ногам хорошенько так бьют,а он держится,терпит.В финале за лягушатников болею!
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0
0
Maksrovnii (Днепр)
19.08.2020 в 00:25
А что было феерического ? ПСЖ на классе выиграл , без интриги и т.д , обычная игра , хоть и полуфинал ЛЧ
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2020 в 00:08
приятно смотреть ФУТБОЛ, а не посещение автобазы
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+1
-1
avatar
Говард (землянин)
19.08.2020 в 01:16
приятнее смотреть Футбол после посещения скотобазы
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0
0
oda1979 (Запорожье)
19.08.2020 в 00:05
На классе. Лейпцигу такое впечатление физики не хватало.
Ответить
0
-1
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Говард (землянин)
19.08.2020 в 01:18
а так же алгебры и геометрии
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0
0
oda1979 (Запорожье)
19.08.2020 в 01:25
Меське точно не хватает. Нагнльсианн хорошо в школе учился
0
0
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таврия19752009 (симферополь)
19.08.2020 в 00:04
Посчитайте сколько стоит ПСЖ и Сколько Шахтер .А некоторые потом удивляются что Шахтер не может выиграть у Интера у которых Лукаку только 80 м стоит.Куда Шахтеру с ними тягаться даже по деньгам и звездам
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+2
-4
oda1979 (Запорожье)
19.08.2020 в 00:05
Хвора людина, причём тут Шахтер??
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+5
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
19.08.2020 в 00:16
посчитай за сколько Крым без Украины превратится в солончаковую пустыню, дурик)
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+3
-3
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hardcorepwnz (Украина)
19.08.2020 в 00:24
Ну вряд ли вчера многие осудили Шахтер. И так красавчики, зашли далеко, прошли тех, кого должны были пройти. А Интер это команда уровня ЛЧ.
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
19.08.2020 в 00:03
Неймар конечно крут, но сегодня в тени Ди Марии Красиво играет Париж, с душой, в финале буду болеть за них.
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+3
0
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MES QUE UN CLUB
19.08.2020 в 00:52
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+2
0
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Говард (землянин)
19.08.2020 в 01:24
А я в финале буду выздоравливать за немцев.)
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
19.08.2020 в 00:00
ее, ДиМария стронг! финал Париж-Мюнхен будет забойным
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+1
0
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Rriddle (Ukraine )
18.08.2020 в 23:59
слёзы наворачиваются когда читаешь "в далёком 1995", это было словно вчера
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
19.08.2020 в 00:00
позавчера
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
18.08.2020 в 23:54
Неймар это конечно нечто...
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 23:53
финал будет супер!
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
18.08.2020 в 23:54
по крайней мере именитый.
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