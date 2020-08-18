РБ Лейпциг - ПСЖ 0:3. Париж феерически выходит в финал Лиги чемпионов

Перед игрой было много разговоров о тренерском противостоянии и тактической выучке игроков "Лейпцига", но на деле все оказалось куда проще. Судьбу матча предрешило банальное превосходство в классе игроков "ПСЖ". Против финтов Неймара, передач Ди Марии и отбора Маркиньоса "Быки" аргументов так и не нашли.

По большому счету, за весь первый тайм немцы создали только один опасный момент - Поульсен еще раз доказал, что слабоват для уровня ЛЧ, не сумев замкнуть прострел Лаймера.

К тому времени счет уже был 1:0 - Ди Мария шикарной подачей со штрафного нашел голову Маркиньоса.

Могли цифры на табло быть и крупнее, но Неймар, как и в четвертьфинале, вовсю разбазаривал моменты. Даже рандеву с Гулачи после паса Мбаппе умудрился запороть - мяч попал в штангу.

С другой стороны, даже промахиваясь, игроки "ПСЖ" смеялись. Их преимущество на поле было огромно - "Лейпциг" не успевал накрывать Паредеса, который умело дирижировал в центре. А вблизи ворот немцев Неймар, Мбаппе и Ди Мария творили чудеса. Бразилец даже попал в штангу со штрафного метров с 40 - хотел подловить Гулачи, но чуть-чуть промахнулся.

Конечно, по такой игре гол был делом времени - и вскоре Ди Мария его исполнил. Как ни странно, дрогнул опытный Гулачи - выбил мяч на соперника, парижане моментально вернули его в штрафную, где Неймар гениально пяткой (!) вывел Анхеля на удар.

В перерыве Нагельсманн предпринял последнюю попытку изменить ход матча, выпустив Форсберга и Шика вместо совершенно инертных Ольмо и Нкунку, однако эффекта от замен хватило минут на десять. Дальше "ПСЖ" снова забрал мяч и вскоре забил третий - гол привез поскользнувшийся Норди Мукиеле. Феноменальный Ди Мария тут же навесил во вратарскую, и там Бернат головой поразил дальний угол.

На этом игру де-факто можно было завершать - шансов спасти матч у "Быков" не оставалось. К чести немцев, они все-таки пошли ва-банк, но по мере приближения к финальному свистку их атаки все больше напоминали агонию. Немного жалко, что так вышло - "Лейпциг" выдал исторический для себя евросезон. Но класс есть класс.

Париж доиграл матч максимально эффектно - с финтами, стеночками, опасными ударами и прессингом возле чужой штрафной. Сомнений в том, что эта команда достойна финала не осталось совершенно никаких. Даже против грозной "Баварии" у "ПСЖ" будут шансы, не говоря уже про "Лион". Еще ни разу в истории Париж не забирался так высоко - в 1995-м он остановился на полуфинале. Касательно французского футбола в целом, то у него была лишь одна победа в ЛЧ - в далеком 93-м ее добыл "Марсель". 23 августа у "ПСЖ" будет шанс прервать серию неудач, длиной аж в 27 лет.

Лиссабон. "Эштадиу да Луш"

"РБ Лейпциг" - "ПСЖ" - 0:3

Голы: Маркиньос, 13, Ди Мария, 42, Бернат, 56

"РБ Лейпциг": Гулачи - Мукиеле, Упамекано, Клостерманн (Орбан, 82), Анхелиньо - Кампль (Адамс, 64) - Лаймер (Хальстенберг, 62), Забитцер, Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46) - Поульсен

"ПСЖ": Рико - Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат - Эррера (Верратти, 83), Маркиньос, Паредес (Дракслер, 83) - Ди Мария (Сарабия, 87), Мбаппе (Чупо-Мотинг, 86), Неймар

Предупреждения: Лаймер, 61, Поульсен, 79 - Кимпембе, 45+2