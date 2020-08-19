"Папа в финале". Неймар поделился фото с брендированным стаканом Red Bull после победы над Лейпцигом

Лидер "Пари Сен-Жермен" Неймар саркастично прокомментировал успех в поединке ½ Лиги чемпионов с немецким "РБ Лейпциг" (3:0). Бразилец поделился в Instagram одним из архивных фото с тусовки на яхте. Интересно, что в руках у Неймара стакан с логотипом Red Bull – спонсором "Лейпцига". Все дело в том, что у нападающего также рекламный договор с компанией.

"Папа в финале".

Отметим, что в поединке с "РБ" Неймар отдал свою 24-ю результативную передачу в ЛЧ. с момента его дебюта в турнире в 2013-м никто не отдал больше голевых передач, чем бразилец. На втором месте по числу ассистов с 2013 года идет Криштиану Роналду (20), третью строчку делят Анхель Ди Мария, Луис Суарес и Лионель Месси (по 16). Напомним, в финале "ПСЖ" сыграет с победителем матча "Бавария" – "Лион".