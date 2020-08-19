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Выбрали не Неймара, а монстра! УЕФА назвал лучшего игрока матча РБ Лейпциг – ПСЖ

Лига Чемпионов
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Выбрали не Неймара, а монстра! УЕФА назвал лучшего игрока матча РБ Лейпциг – ПСЖ
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Лучшим игроком полуфинального матча Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и немецким "РБ Лейпциг" признан вингер Анхель Ди Мария. Аргентинец покинул поле с голом и двумя результативными передачами. Официальный Твиттер УЕФА отметил:

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"Лучший игрок матча. Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария – монстр".

"ПСЖ" разгромно расправился с "РБ Лейпциг" – 0:3. Напомним, Ди Мария переехал в Париж из красной части Манчестера в 2015 году. В составе парижан он четырежды выигрывал чемпионат Франции и столько же раз поднимал над головой Кубок страны. В прошлом сезоне Ди Мария сыграл 26 матчей и забил 8 голов.

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В статье: УЕФА Анхель Ди Мария Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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