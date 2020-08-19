Выбрали не Неймара, а монстра! УЕФА назвал лучшего игрока матча РБ Лейпциг – ПСЖ

Лучшим игроком полуфинального матча Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и немецким "РБ Лейпциг" признан вингер Анхель Ди Мария. Аргентинец покинул поле с голом и двумя результативными передачами. Официальный Твиттер УЕФА отметил:

"Лучший игрок матча. Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария – монстр".

⭐ Лучший игрок матча ⭐



Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария - МОНСТР! ????#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/o76YEUnloz — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 18, 2020

"ПСЖ" разгромно расправился с "РБ Лейпциг" – 0:3. Напомним, Ди Мария переехал в Париж из красной части Манчестера в 2015 году. В составе парижан он четырежды выигрывал чемпионат Франции и столько же раз поднимал над головой Кубок страны. В прошлом сезоне Ди Мария сыграл 26 матчей и забил 8 голов.