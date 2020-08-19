Неймар нарушил карантинные правила после победы над РБ Лейпциг

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар нарушил медицинский протокол после финального свистка полуфинала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (0:3) – об этом сообщает The Sun.

28-летний бразилец поменялся футболками с защитником "РБ Лейпциг" Марселем Хальстенбергом. Источник цитирует один из пунктов положения УЕФА "О возвращении к игре": "Игрокам рекомендуется воздерживаться от обмена футболками".

Отметим, что обмен не запрещен напрямую, но несоблюдение протокола может привести к дисциплинарным мерам. Сейчас в СМИ даже активно обсуждается самая высокая мера наказания – неужели Неймару могут запретить принять участие в финале ЛЧ? Напомним, 21 августа парижане сыграют либо с "Лионом", либо с "Баварией".