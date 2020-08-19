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Неймар нарушил карантинные правила после победы над РБ Лейпциг

Лига Чемпионов
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Неймар нарушил карантинные правила после победы над РБ Лейпциг
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Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар нарушил медицинский протокол после финального свистка полуфинала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (0:3) – об этом сообщает The Sun.

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28-летний бразилец поменялся футболками с защитником "РБ Лейпциг" Марселем Хальстенбергом. Источник цитирует один из пунктов положения УЕФА "О возвращении к игре": "Игрокам рекомендуется воздерживаться от обмена футболками".

Отметим, что обмен не запрещен напрямую, но несоблюдение протокола может привести к дисциплинарным мерам. Сейчас в СМИ даже активно обсуждается самая высокая мера наказания – неужели Неймару могут запретить принять участие в финале ЛЧ? Напомним, 21 августа парижане сыграют либо с "Лионом", либо с "Баварией".

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В статье: Неймар Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА РБ Лейпциг финал Лиги Чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Марсель Хальстенберг
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Источник:
The Sun

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.08.2020 в 09:50
Даже и речи не может быть так, как подает эту ситуацию ресурс уа-футбол. "Рекомендует"...., "не рекомендует"... Обмен футболками категорически запрещён! А если это случилось, автоматически наступает следующий пункт протокола - карантин длиной в 12 дней! И обжалованию это не подлежит! Потому что об особых карантинных мерах на этом турнире в Лиссабоне УЕФА предупредил всех ещё до начала! Инфа из английской THE SUN.
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