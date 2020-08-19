Милевский и Хачериди празднуют. ВИДЕО как Динамо Брест прошел Астану в Лиге Чемпионов

Вашему вниманию видео обзор матча первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов между брестским "Динамо" и казахстанской "Астаной". С первых минут в составе белорусского чемпиона играли Хачериди и Милевский, Артем при этом отметился двумя результативными передачами. Матч подарил зрителям сразу девять забитых голов, шесть из которых на счету хозяев. Таким образом, "Динамо" вышло в следующий этап, ведь из-за коронавируса в квалификации победителей будут определять по итогам одного поединка.

1-й отборочный раунд Лиги чемпионов

18 августа. Брест. "ДАСК Брестский"

"Динамо" Брест - "Астана" 6:3

Голы: Гордейчук 15, Печенин 17, Гордейчук 22, Седько 37, Диалло 55, Диалло 90 - Томасов 45, Ротариу 52, Бейсебеков 87