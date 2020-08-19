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Милевский и Хачериди празднуют. ВИДЕО как Динамо Брест прошел Астану в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Динамо Брест - Астана, квалификация Лиги Чемпионов, 18 августа 2020

Милевский и Хачериди празднуют. ВИДЕО как Динамо Брест прошел Астану в Лиге Чемпионов
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Вашему вниманию видео обзор матча первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов между брестским "Динамо" и казахстанской "Астаной". С первых минут в составе белорусского чемпиона играли Хачериди и Милевский, Артем при этом отметился двумя результативными передачами. Матч подарил зрителям сразу девять забитых голов, шесть из которых на счету хозяев. Таким образом, "Динамо" вышло в следующий этап, ведь из-за коронавируса в квалификации победителей будут определять по итогам одного поединка.

1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
18 августа. Брест. "ДАСК Брестский"
"Динамо" Брест - "Астана" 6:3

Голы: Гордейчук 15, Печенин 17, Гордейчук 22, Седько 37, Диалло 55, Диалло 90 - Томасов 45, Ротариу 52, Бейсебеков 87

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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Астана Динамо (Брест)
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