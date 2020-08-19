ПСЖ впервые вышел в финал ЛЧ – французские клубы не играли в решающих матчах турнира 16 лет

"ПСЖ" обыграл "РБ Лейпциг" (0:3) в ½ финале Лиги чемпионов – отметим, что клуб из Парижа сыграет в решающем матче турнира впервые в своей истории.

Парижане уже играли в финале еврокубка: в 1996 году команда обыграла "Рапид" (1:0) в финале Кубка обладателей кубков. 23 августа "ПСЖ" сыграет с победителем второго матча ½ между "Баварией" и "Лионом".

"ПСЖ" стал первым за 16 лет клубом из Лиги 1, который вышел в финал ЛЧ. В последний раз это удалось "Монако", но тогда "монегаски" уступили "Порту" (0:3).