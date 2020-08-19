Лион - Бавария 0:3. Финал только для чемпионов 

“Лион” выбил из Лиги чемпионов таких тяжеловесов, как “Ювентус” и “Манчестер Сити”, однако к противостоянию с “Баварией” все равно подходил в статусе явного андердога. А зря. С первых минут “Лион” показал, что не боится “Баварии”. Команда Руди Гарсии действовала смело и агрессивно, и должна была забивать первый гол в матче. Тиаго обрезался в центре поля, Какре выполнил перехват и отдал точный пас вразрез на Депая. Центрбеки “Баварии” и Нойер были отыграны, но Депаю не удалось с острого угла попасть в пустые ворота.

Ожидалось, что высокая линия защиты “Баварии” и контратаки “Лиона” могут создать проблемы мюнхенцам, но мало кто мог предположить, с какой эффективностью команда Руди Гарсии будет использовать едва не единственное свое преимущество. Токо-Экамби непозволительно часто убегал от защитников “Баварии”, Нойер время от времени неудачно выходил из ворот, и в итоге Экамби попал в штангу, однако из своих моментов он должен был выжимать гораздо больше, и не раз появлялась мысль, что было бы с “Баварией”, если бы вместо Экамби у “Лиона” был условный Мбаппе.

Однако “Бавария” остается “Баварией”. Ее невозможно смутить. Мюнхенцы проявляли спокойствие и нашли решение проблемы с правым флангом, где под особым давлением был Киммих – в проблемную зону стал опускаться Тиаго.

В итоге именно с правого фланга пришел гол “Баварии”. Настоящую магию продемонстрировал Серж Гнабри. Вингер “Баварии” сместился с фланга, собрал на себе пять соперников, однако смог пробить с левой ноги точно в угол. В прошлые сезоны мы не раз видели подобные голы в исполнении Арьена Роббена. Гнабри стал достойной заменой великому голландцу.

Второй гол “Баварии” – тоже творение Гнабри. В этот раз он перевел мяч на другой фланг, отдав пас Перишичу, острый прострел хорвата не смог замкнуть Левандовски, но Гнабри сыграл на добивании – 2:0.

После второго гола “Бавария” вошла во вкус. Команда Флика организовала мощные вертикальные атаки, и действовала надежнее в обороне.

Тем не менее “Лион” не сдавался. Второй тайм, как и первый, начался с моментов у ворот “Баварии”. Снова упускал моменты Экамби, и снова вспоминалась великолепная атака ПСЖ – Париж прощать не будет.

“Баварии” еще нужно было довести матч до победы. Перишич мог развивать преимущество “Рекордмайстера” до трех голов, но неудачно реализовал выход один на один. Игра “Баварии” не была идеальной и команда Флика это понимала. “Бавария” стала больше держать мяч, иногда играя не удержание. Бесконечные замены сбивали темп игры и это было на руку “Баварии”. “Лион” был активен и смел до последних минут, свои два полумомента получил даже юный форвард Райан Шерки, которому позавчера исполнилось 17.

И все же точку в матче поставила “Бавария”. Сначала из-за офсайда Горетцки отменили мяч Коутиньо, но к голу Левандовски после навеса со штрафного Киммих у судьи претензий быть не могло.

3:0. В финале Лиги чемпионов 2019/2020 сыграют чемпионы Германии и Франции.

Лига чемпионов, 1/2 финала. Лиссабон, “Жозе Алваладе”

“Лион” – “Бавария” 0:3

Голы: Гнабри 18, Гнабри 33, Левандовски 88

“Лион”: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал (Шерки 73) – Дюбуа (Тете 67), Какре, Гимараэш (Мендеш 46), Ауар, Корне – Депай (Дембеле 58), Токо-Экамби (Рен-Аделаид 67)

“Бавария”: Нойер – Киммих, Боатенг (Зюле 46), Алаба, Дэвис – Горетцка (Павар 82), Тиаго (Толиссо 82) – Перишич (Коман 63), Мюллер, Гнабри (Коутиньо 75) – Левандовски

Предупреждения: Марсело 35, Марсал 42, Мендеш 86