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Лион - Бавария 0:3. Финал только для чемпионов 

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Дубль Сержа Гнабри и гол Левандовски вывели Баварию в финал Лиги чемпионов 

Лион - Бавария 0:3. Финал только для чемпионов 
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Лион” выбил из Лиги чемпионов таких тяжеловесов, как “Ювентус” и “Манчестер Сити”, однако к противостоянию с “Баварией” все равно подходил в статусе явного андердога. А зря. С первых минут “Лион” показал, что не боится “Баварии”. Команда Руди Гарсии действовала смело и агрессивно, и должна была забивать первый гол в матче. Тиаго обрезался в центре поля, Какре выполнил перехват и отдал точный пас вразрез на Депая. Центрбеки “Баварии” и Нойер были отыграны, но Депаю не удалось с острого угла попасть в пустые ворота.

Ожидалось, что высокая линия защиты “Баварии” и контратаки “Лиона” могут создать проблемы мюнхенцам, но мало кто мог предположить, с какой эффективностью команда Руди Гарсии будет использовать едва не единственное свое преимущество. Токо-Экамби непозволительно часто убегал от защитников “Баварии”, Нойер время от времени неудачно выходил из ворот, и в итоге Экамби попал в штангу, однако из своих моментов он должен был выжимать гораздо больше, и не раз появлялась мысль, что было бы с “Баварией”, если бы вместо Экамби у “Лиона” был условный Мбаппе.

Однако “Бавария” остается “Баварией”. Ее невозможно смутить. Мюнхенцы проявляли спокойствие и нашли решение проблемы с правым флангом, где под особым давлением был Киммих – в проблемную зону стал опускаться Тиаго.

В итоге именно с правого фланга пришел гол “Баварии”. Настоящую магию продемонстрировал Серж Гнабри. Вингер “Баварии” сместился с фланга, собрал на себе пять соперников, однако смог пробить с левой ноги точно в угол. В прошлые сезоны мы не раз видели подобные голы в исполнении Арьена Роббена. Гнабри стал достойной заменой великому голландцу.

Лион - Бавария 0:3. Финал только для чемпионов  - изображение 1

Второй гол “Баварии” – тоже творение Гнабри. В этот раз он перевел мяч на другой фланг, отдав пас Перишичу, острый прострел хорвата не смог замкнуть Левандовски, но Гнабри сыграл на добивании – 2:0.

После второго гола “Бавария” вошла во вкус. Команда Флика организовала мощные вертикальные атаки, и действовала надежнее в обороне.

Тем не менее “Лион” не сдавался. Второй тайм, как и первый, начался с моментов у ворот “Баварии”. Снова упускал моменты Экамби, и снова вспоминалась великолепная атака ПСЖ – Париж прощать не будет.

“Баварии” еще нужно было довести матч до победы. Перишич мог развивать преимущество “Рекордмайстера” до трех голов, но неудачно реализовал выход один на один. Игра “Баварии” не была идеальной и команда Флика это понимала. “Бавария” стала больше держать мяч, иногда играя не удержание. Бесконечные замены сбивали темп игры и это было на руку “Баварии”. “Лион” был активен и смел до последних минут, свои два полумомента получил даже юный форвард Райан Шерки, которому позавчера исполнилось 17.

И все же точку в матче поставила “Бавария”. Сначала из-за офсайда Горетцки отменили мяч Коутиньо, но к голу Левандовски после навеса со штрафного Киммих у судьи претензий быть не могло.

3:0. В финале Лиги чемпионов 2019/2020 сыграют чемпионы Германии и Франции.

Лион - Бавария 0:3. Финал только для чемпионов  - изображение 2

Лига чемпионов, 1/2 финала. Лиссабон, “Жозе Алваладе”

“Лион” – “Бавария” 0:3

Голы: Гнабри 18, Гнабри 33, Левандовски 88

“Лион”: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал (Шерки 73) – Дюбуа (Тете 67), Какре, Гимараэш (Мендеш 46), Ауар, Корне – Депай (Дембеле 58), Токо-Экамби (Рен-Аделаид 67)

“Бавария”: Нойер – Киммих, Боатенг (Зюле 46), Алаба, Дэвис – Горетцка (Павар 82), Тиаго (Толиссо 82) – Перишич (Коман 63), Мюллер, Гнабри (Коутиньо 75) – Левандовски

Предупреждения: Марсело 35, Марсал 42, Мендеш 86

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Лион Олимпик (Лион)
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Комментарии (22)
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Говард (землянин)
20.08.2020 в 00:27
Молодцы баварцы! Гренадёры! Ууухх.. Красавцы! Без шансов для франконигеров. Ну, а теперь: Дранг нах Пари! Левандовски, бей Роналду! Два гола всего.
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+2
-1
аалекс ( Крым)
20.08.2020 в 00:19
Болел за Лион, но уж очень хотелось увидеть ПСЖ - Бавария, поэтому не расстроен. Немцы после второго гола пытались беречь силы на финал, но Лион не давал расслабиться. Получилась интересная игра, но с предсказуемым результатом.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.08.2020 в 00:10
В этом году у Баварии просто нет конкурентов...
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+3
0
Древний (Кривой Рог)
20.08.2020 в 00:10
Игра понравилась,Лион молодцы .Но Бавария сейчас на порядок лучше....В финале будет весело)))
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.08.2020 в 00:09
Обидно, реализуй Лион свои два момента при счете 0:0, могли бы зацепиться за финал. А так маемо те що маемо. Ну хоть в финале будет торжество атаки
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+1
-1
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okolegko (Київ)
20.08.2020 в 00:32
Я в цьому не впевнений. У грі з Лепціґом саме парижани демонстрували "антифутбол". Все ж сподіваюся на перемогу атакувальної версії футболу
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0
0
Comment06 (Украина)
20.08.2020 в 00:07
Поражает, с каким запасом играют игроки Баварии на любой позиции в любой точке поля! И вроде Лион не выглядел мальчиком для битья - играли быстро, остро, технично, не уступали, не убирали ног, боролись- но ни разу не появилось и тени сомнения в победе мюнхенской дрим тим. Поистине, отлаженная до винтиков немецкая машина для побед! Что и как нужно делать звездному ПСЖ, чтобы обыграть эту Баварию?!
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.08.2020 в 00:11
ПСЖ нужны здоровые опорники Вератти и Гуйе, физика на 90 минут (а может и больше), и чтобы Неймар не порол моменты. Тогда будут шансы. Индивидуально то атака ПСЖ посильнее будет, чем атака Баварии, но командно немцы сильнее.
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0
0
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okolegko (Київ)
19.08.2020 в 23:59
Нарешті атакуючий футбол переміг захисний (пресинговий) антифутбол. Сподіваюся, Баварія виграє турнір, і цей непотріб у вигляді пресингу нарешті зникне. Глядачу потрібне видовище, а не руйнівна "тягомотина"
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.08.2020 в 00:01
они не откажутся от нудотины, т.к. это даёт результат
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+2
0
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okolegko (Київ)
20.08.2020 в 00:28
На жаль . Але якщо у фіналі переможе Баварія, сподіваюся, буде отриманий новий поштовх у грі саме на атаку, а не на пресинг
0
0
Po4eson (Одесса)
19.08.2020 в 23:56
Хочется отметить Роберта Левандовски. 15 голов в 9 матчах. Это качество немецкой сборки в машине под названием Бавария Мюнхен
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+1
-1
аалекс ( Крым)
20.08.2020 в 00:13
Немецкой?
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0
0
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MES QUE UN CLUB
19.08.2020 в 23:55
Нормально. Лион впечатлил, а ведь еще и забить могли.
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+2
-2
kalan-86 (Анкара)
19.08.2020 в 23:53
Лион молодцы,старались. Финал, думаю, должен получиться очень яркий!
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0
0
Po4eson (Одесса)
19.08.2020 в 23:54
Скорее всего будет очередной рекорд результативности
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2020 в 23:55
кроме стараний есть ещё и реализация, которой нет))
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+1
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
20.08.2020 в 00:00
у ФК вагина,даже старания не было с Интером
0
-6
avatar
Говард (землянин)
20.08.2020 в 00:07
Ну вот надо было пиз@ануть, да? Блъ, ну шо за человек...
+4
0
Po4eson (Одесса)
19.08.2020 в 23:53
Вот и конец сказки Лиона, хотя нужно снять шляпу перед ними. Такой самоотдачи не видел давно. Шахтёру смотреть этот матч и анализировать как играть. Бундесмашина 98% Чемпион.
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2020 в 23:52
тренировка с повышенной ответственностью
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0
-3
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Говард (землянин)
20.08.2020 в 00:09
Ну я бы так не сказал. Тренировались на Барсе, а сегодня играли...
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0
0


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