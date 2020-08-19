ЛЧ. Сергей Вакуленко не помог Арарат-Армении пройти Омонию, Ребров идет дальше, Шарпар вылетает

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это борьба 34-х команд, разделенных на семнадцать игровых противостояний. Участие в раунде принимают победитель предварительного раунда "Линфилд" и 33 лучшие команды из 18-го по 51-е места в Таблице коэффициентов включительно, кроме Лихтенштейна.

В каждом противостоянии – по одному матчу, в случае ничьей в основное время назначается дополнительное время и если надо – серия пенальти. Победители проходят во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие опускаются в Лигу Европы во второй раунд отбора пути чемпионов.

Стадия разбита на два игровых дня – 18-го и 19-го августа.

19-е августа

"Арарат-Армения" (Армения) - "Омония" (Кипр) 0:1 (д.в.)

Гол: Тьяго Сантос 94

Удаление: Давид Болльо 98 ("Арарат-Армения, две желтых)

В составе "Арарат-Армении" полный матч отыграл украинец Сергей Вакуленко. Неудивительно, ведь у чемпиона Армении очень интернациональная команда – ни одного армянина в основе. Тренирует эту команду испанец.

У "Омонии" со старта вышел тоже только один киприот. А на замену появился опытный и достаточно именитый Эрик Ботеак – француз, подававший большие надежды в "Дижоне", "Ницце" и "Лилле". Он и партнеры сегодня приложили немало усилий для победы и в следующем раунде сыграют с польской "Легией".

"Мольде" (Норвегия) – КуПС (Финляндия) 5:0

Голы: Эрик Хестад 26, Магнус Эйкрем 37, Оги Омоюанфо 69, Маркус Педерсен 90+1, Эрлинг Худжон 90+3

Бой представителей географический соседей оказался неровным. "Мольде" – опытная команда с некоторыми достижениями на международной арене, поэтому закономерно, что именно эта команда диктовала правила игры в матче. Хотя 5:0 - может быть, уже слишком.

До перерыва счет был 2:0 и уже тогда было понятно, что чемпион Финляндии не пройдет дальше в Лиге чемпионов. Финны могли сосредоточиться на том, чтобы не пропустить больше, но второй тайм оказался еще более разрушительным. Особенно в конце – два пропущенных в добавленное время. Далее "Мольде" сыграет с победителем пары "Целе" / "Дандолк". Вполне проходной соперник.

"Ференцварош" (Венгрия) - "Юргорден" (Швеция) 2:0

Голы: Токмак Нгуен 33, Токмак Нгуен 62

"Ференцварош" Сергея Реброва особых проблем с "Юргорденом" не испытал. Чемпион Венгрии, как и обещал украинский тренер, сыграл очень взвешенно и внимательно. Как итог – по голу в каждом из таймов не оставили шансов сопернику.

Зажигал сегодня Токмак Нгуен. Первый гол он забил классным дальним ударом после того, как партнер отобрал мяч в центре поля. А уже после перерыва нападающий реализовал выход один на один, организованный классной разрезной передачей Боли.

Александр Зубков не попал в заявку, Игорь Харатин сыграл полный матч. Далее "Ференцварош" сойдется с грозным "Селтиком".

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Рига" (Латвия) 2:0

Голы: Ник Блэкман 58, Ник Блэкман 88

"Риге" достался в соперники грозный оппонент, да еще и по жребию пришлось играть в гостях. Олег Кононов старался как мог, но его парням не удалось подпрыгнуть выше головы. Не играл Роман Дебелко, а вот Вячеслав Шарпар провел целый матч. Но ничем не помог.

Пропустила "Рига" из двух пенальти. Сначала опрометчиво сыграл Ритварс Ругин, а затем – Герде Пренга. В обоих случаях безупречно реализовал пенальти Ник Блэкман.

"Целе" (Словения) - "Дандолк" (Ирландия) 3:0

Голы: Лука Керин 43, Дарио Визингер 89, Филипп Дангубич 90+5

Словенский футбол на подъеме? Да нет, просто "Целе" – команда более высокого класса, чем "Дандолк". Хотя даже в такой ситуации нельзя сказать, что у "Целе" не было проблем. Ирландцы достойно выглядели, если верить статистике, однако пропустили гол в "раздевалку", после которого и расклеились.

Интересно будет взглянуть на "Целе" в следующем раунде против "Мольде".

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Тирана" (Албания) 0:2

Голы: Агустин Тораса 45+4, Марсель Исмайгечи 88

Ивана Трубочкина не было в заявке "Динамо" на этот матч и больше в этом сезоне украинец в Лиге чемпионов не сыграет. Если, конечно, не перейдет в какую-то другую команду. "Динамо" (Тбилиси) было в посеве и считалось большим фаворитом этого матча. У "Тираны" – третий самый низкий рейтинг среди всех команд на этой стадии. Однако матч показал, что в футбол играют не цифры и не рейтинги.

Гол Тораса в конце первого тайма открыл перед албанцами двери. Гол после нескольких спонтанных отскоков мяча, после случайностей, но это не умаляет заслуг гостей. Уже в конце встречи мяч в грузинские ворота залетел после игры на добивании.

Мини-сенсация.

"Флора" (Эстония) - "Судува" (Литва) 1:1; пен. 2:4

Голы: Рауно Саппинен 49, Михрет Топчагич 78 (пен.)

"Судува" пропустила из игры в начале второго тайма и отыгралась лишь в конце голом с пенальти. И потом литовцы дотянули до серии одиннадцатиметровых, где и победили, не реализовав лишь одну из пяти попыток.

72-е минуты за чемпиона Литвы сыграл украинец Евгений Ефремов.