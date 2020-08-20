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Лион - Бавария 0:3. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мюнхен в финале

Лион - Бавария 0:3. Видео гола и обзор матча
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"Бавария" и "Лион" разыгрывали вторую путевку в финал Лиги Чемпионов.

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Команда Руди Гарсии идеально начала матч и имела несколько моментов. Однако на первый план вышло индивидуально мастерство соперника. Гнабри, совершив отличный проход, нанес мощный удар по воротам - 0:1. Спустя некоторое время Серж оформил дубль.

Второй тайм получился не таким зрелищным, однако Роберт Левандовски не мог себе позволить уйти с поля без голов. Один из лучших футболистов мира забил третий в ворота "Лиона", похоронив последние надежды.

Обзор матча

Гол Гнабри

Дубль Гнабри

Гол Левандовски

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Лион Серж Гнабри
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