Определились финалисты Лиги Чемпионов

Завершился второй полуфинальный матч Лиги Чемпионов и теперь мы знаем двух финалистов турнира.

В битве за главный клубный трофей сойдутся "ПСЖ" и "Бавария". Матч года состоится в воскресенье, 23-го августа. Место проведение - Лиссабон. Начнется действо в 22:00.

Отметим, что "Бавария" сыграет в финале впервые с 2013-го года. Тогда мюнхенский клуб обыграл "Боруссию" и выиграл пятый трофей. Для парижан будущий финал - первый в истории.

Также интересно, что за два дня до этого, в другом финале, сыграют "Севилья" и "Интер". Они разыграют трофей Лиги Европы.