  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Определились финалисты Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились финалисты Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Париж против Мюнхена

Определились финалисты Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Завершился второй полуфинальный матч Лиги Чемпионов и теперь мы знаем двух финалистов турнира.

Читайте такжеЛион - Бавария 0:3. Финал только для чемпионов

В битве за главный клубный трофей сойдутся "ПСЖ" и "Бавария". Матч года состоится в воскресенье, 23-го августа. Место проведение - Лиссабон. Начнется действо в 22:00.

Отметим, что "Бавария" сыграет в финале впервые с 2013-го года. Тогда мюнхенский клуб обыграл "Боруссию" и выиграл пятый трофей. Для парижан будущий финал - первый в истории.

Также интересно, что за два дня до этого, в другом финале, сыграют "Севилья" и "Интер". Они разыграют трофей Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...