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Определились финалисты Лиги Чемпионов
Париж против Мюнхена
Завершился второй полуфинальный матч Лиги Чемпионов и теперь мы знаем двух финалистов турнира.
В битве за главный клубный трофей сойдутся "ПСЖ" и "Бавария". Матч года состоится в воскресенье, 23-го августа. Место проведение - Лиссабон. Начнется действо в 22:00.
Bayern. PSG. Sunday.— FOX Soccer (@FOXSoccer) August 19, 2020
Bring on the #UCL Final ???????? pic.twitter.com/njjJQy6Jzq
Отметим, что "Бавария" сыграет в финале впервые с 2013-го года. Тогда мюнхенский клуб обыграл "Боруссию" и выиграл пятый трофей. Для парижан будущий финал - первый в истории.
Также интересно, что за два дня до этого, в другом финале, сыграют "Севилья" и "Интер". Они разыграют трофей Лиги Европы.