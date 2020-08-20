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Шведы - не проблема. ВИДЕО как команда Реброва прошла первый раунд квалификации ЛЧ
Смотреть видео обзор матча Ференцварош - Юргорден, квалификация Лиги Чемпионов, 19 августа 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Ференцварош - Юргорден, которые встречались на первом этапе квалификации Лиги Чемпионов. Уверенную победу в поединке одержала венгерская команда, которую тренирует Сергей Ребров. Эффектный дубль оформил Токмак Нгуен. Игорь Харатин отыграл весь матч, а вот Александр Зубков не попал даже в заявку.
На втором этапе Ференцварош пожалует в гости к куда более серьезному сопернику - чемпиону Шотландии Селтику, который в свою очередь разгромил Рейкьявик 6:0.
Лига Чемпионов. Квалификация. Первый раунд
"Ференцварош" (Венгрия) – "Юргорден" (Швеция) 2:0
Голы: Токмак Нгуэн 33, Токмак Нгуэн 62