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"Он был немного расстроен". Дэвис – о неудачной попытке обменяться футболками с Месси после 2:8
Неудивительно ведь
Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис рассказал о неудачной попытке обменяться джерси с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси после матча ¼ Лиги чемпионов (2:8). Цитирует канадца Goal.com со ссылкой на BT Sport.
"Я просил у него об этом, но, думаю, Лионель был немного расстроен. Все нормально, надеюсь, в следующий раз все получится".
Вчера в полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Лион" (0:3), в финале команда Флика сыграет с французским "Пари Сен-Жермен". Решающий поединок главного еврокубка состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луш".