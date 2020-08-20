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"Он был немного расстроен". Дэвис – о неудачной попытке обменяться футболками с Месси после 2:8

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Неудивительно ведь

"Он был немного расстроен". Дэвис – о неудачной попытке обменяться футболками с Месси после 2:8
Новина українською

Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис рассказал о неудачной попытке обменяться джерси с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси после матча ¼ Лиги чемпионов (2:8). Цитирует канадца Goal.com со ссылкой на BT Sport.

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"Я просил у него об этом, но, думаю, Лионель был немного расстроен. Все нормально, надеюсь, в следующий раз все получится".

Вчера в полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" разгромила "Лион" (0:3), в финале команда Флика сыграет с французским "Пари Сен-Жермен". Решающий поединок главного еврокубка состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луш".

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В статье: Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона Лига Чемпионов УЕФА Альфонсо Дэвис
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (14)
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khatskevich_bog (Киев)
20.08.2020 в 08:57
Годный троллинг ))) Месси немного расстролся после 2-8
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0
0
dmitroj88
20.08.2020 в 08:35
Странно, что для вас это новость. Давно было понятно что гном с гнильцой. Нормальные люди в любой обстановке остаются нормальными. А этот ведет себя как гнилая истеричка.
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+4
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.08.2020 в 08:19
Девіс - "Я ПРОСИВ У НЬОГО ПРО ЦЕ, але думаю, Ліонель (ЛІОНЕЛЛА для дуріана) був трохи засмучений Все нормально, сподіваюся, наступного разу усе вийде (так, наступного разу веселіше: Барса - Баварія - 2:8 (за 1 тайм) 4:16 (фінал матчу УВЕСБ ФУТБОЛЬНИЙ СВІТ В ЕЙФОРІЇ ВІД CULES NEGRO
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+3
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
20.08.2020 в 08:23
ya ataca mi Madrid soy lucha, soy belleza el grito que aprendí.Madrid, Madrid, Madrid HALA MADRID! y nada mas, y nada mas HALA MADRID!Historia que tu hiciste. historia por hacer porque nadie resiste tus ganas de vencer.Ya salen las estrellasMadrid, Madrid, Madrid HALA MADRID!
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+3
0
prockop4uck (Киев)
20.08.2020 в 08:16
На Осасуне реабилитируется. ВОЗМОЖНО))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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+3
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2020 в 08:11
Если человек внезапно прекратил общение с оппонентом в социальных сетях, то это не значит, что он не прав. Просто этот человек вовремя понял, что его оппонент дурак!
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0
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.08.2020 в 08:55
Самокритично))). Молодец, алень, взрослеешь))). Или востанавливаешься)))
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.08.2020 в 08:56
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.08.2020 в 08:05
правильно декілька днів тому сказав Румменігге сказав про Девіса ще НІХТО не проходив Девіса у цьому сезоні от і "ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ" ЛеоМессі ОБІСРАВСЯ НА ГАЗОНІ ПОРЯД З ТАКИМ ТИТАНОМ ФУТБОЛУ що ж ви хотіли, от такий він найвеличніший футболіст дуріана шепетівського
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+4
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2020 в 08:09
Правильно сказал Румменигге... Дэвис еще только пол сезона в Баварии. Поэтому все его подвиги еще впереди.... А в целом, мне очень нравится, что тупой олень из Кировограда регулярно позорит себя здесь.. Это добавляет веселья на сугубо футбольном сайте.. Продолжай, тупой олень... Не останавливайся...
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+1
-5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2020 в 07:59
Лучший футболист мира - Лео Месси всего лишь соблюдал протокол УЕФА. Как правило, в таких случаях, на просьбу обменяться футболками, великий Месси говорит оппоненту, что обменяемся в раздевалке... В любом случае, никто и никогда не услышал от великого Месси фразы, подобно той, что сказал лакированный португальский пенсионер игроку сб. Исландии после 1-1... - "А кто ты такой, чтоб я поменялся с тобой майками?"
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+1
-5
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.08.2020 в 07:58
мене зараз розірве зі сміху де шепетівський олень!? на цю новину дуріан має гнати, як памплонський бик на червону ганчірку дуріане напиши "опроверженіє", що ЛеоМессі не такий егоїстичний, не має манії величі ні-ні, LM10 весь хороший з себе, альтруїст, добра душа ой як ж це я можу казати про такі недоступні матерії оленю дуріан сам закінчений егоїст ДЕМОНСТРУЮЮЧИЙ СВІЙ ЕГОТИЗМ на кожній гілці+безмежно захоплений своєю Ліонеллою звісно дуріан, у біснуватому припадку, кинеться спростовувати такі ФАКТИ про його захоплення (що ви, олень не хворий манією величі...)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2020 в 08:05
Тебе, тупий оленю, зараз розірве зі сміху! Де твій розум, олень!? На цю новину ти тупе оленятко маєш реагувати, як памплонський бик на червону ганчірку Тупе оленятко, напиши "опроверженіє", що лакірований португальский пенсіонер не такий егоїстичний, не має манії величі ні-ні, кр7 весь хороший з себе, альтруїст, добра душа ой як ж це я можу казати про такі недоступні матерії оленю! Усі олені на цьому ресурсі закінченіи егоїст ДЕМОНСТРУЮЮЧИЙ СВІЙ ЕГОТИЗМ на кожній гілці+безмежно захоплений своїм заднєпріводним португальцем!!! Звісно ти тупий оленю, будеш намагатися у біснуватому припадку, простовувати такі ФАКТИ про свого куміра Ти ж, , олень не хворий манією величі!!!
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+1
-5
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.08.2020 в 08:09
не істери одарко ну вчергове "облажався" твій 33-річний футбольний пенсіонер вже швидкість не та, втрата концентрації так-так, егоїсти вони такі тобі і ж не знати, оленю (захоплений своєю Ліонеллою)
+4
0


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