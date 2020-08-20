"Он был немного расстроен". Дэвис – о неудачной попытке обменяться футболками с Месси после 2:8

Лучший футболист мира - Лео Месси всего лишь соблюдал протокол УЕФА. Как правило, в таких случаях, на просьбу обменяться футболками, великий Месси говорит оппоненту, что обменяемся в раздевалке... В любом случае, никто и никогда не услышал от великого Месси фразы, подобно той, что сказал лакированный португальский пенсионер игроку сб. Исландии после 1-1... - "А кто ты такой, чтоб я поменялся с тобой майками?"