  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Стирая рекорды Роналду и Бэйла: УЕФА назвал лучшего футболиста матча Лион – Бавария
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стирая рекорды Роналду и Бэйла: УЕФА назвал лучшего футболиста матча Лион – Бавария

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Это не Левандовски, хотя он здесь тоже есть…

Стирая рекорды Роналду и Бэйла: УЕФА назвал лучшего футболиста матча Лион – Бавария
Новина українською

Вингер мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри отметился дублем в ворота "Лиона" в рамках полуфинала главного клубного европейского турнира, отличившись на 18-й и 33-й минутах поединка. Финальный свисток зафиксировал победу "немецкой машины" со счетом 0:3.

Читайте также10 друзей Мюллера, но без Нойера?! Сборная сезона Бундеслиги | ДУБЛЬ-ВЭ #1

Серж забил 9 голов в текущем розыгрыше ЛЧ, а его партнер Роберт Левандовски – 15 мячей. С 24 голами на счету немец и поляк стали самым опасным дуэтом в истории соревнования. Предыдущий рекорд принадлежал Роналду (17) и Бэйлу (6), игроки забили 23 гола в кампании 2013/14.

Напомним, в финале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с французским "Пари Сен-Жермен". Немецкий гранд сыграет в финале в 11-раз в своей истории (праздновала успех в 5 из них). Команда выиграла 10 матчей подряд со старта сезона ЛЧ, побив рекорд "Барселоны" и повторив достижение "Милана".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) УЕФА Лига чемпионов Лион Серж Гнабри Лига Чемпионов УЕФА Олимпик (Лион)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...