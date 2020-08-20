Стирая рекорды Роналду и Бэйла: УЕФА назвал лучшего футболиста матча Лион – Бавария

Вингер мюнхенской "Баварии" Серж Гнабри отметился дублем в ворота "Лиона" в рамках полуфинала главного клубного европейского турнира, отличившись на 18-й и 33-й минутах поединка. Финальный свисток зафиксировал победу "немецкой машины" со счетом 0:3.

Серж забил 9 голов в текущем розыгрыше ЛЧ, а его партнер Роберт Левандовски – 15 мячей. С 24 голами на счету немец и поляк стали самым опасным дуэтом в истории соревнования. Предыдущий рекорд принадлежал Роналду (17) и Бэйлу (6), игроки забили 23 гола в кампании 2013/14.

Напомним, в финале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с французским "Пари Сен-Жермен". Немецкий гранд сыграет в финале в 11-раз в своей истории (праздновала успех в 5 из них). Команда выиграла 10 матчей подряд со старта сезона ЛЧ, побив рекорд "Барселоны" и повторив достижение "Милана".