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"Нам стоит провести анализ". Руди Гарсия и Ханси Флик подвели итоги второго полуфинала
"Лион" сгорел "Баварии"
Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия подвел итоги полуфинальной встречи Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3). Наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик уже готовится к финалу турнира. Цитирует специалистов пресс-служба УЕФА.
"Мы должны были повести в счете, но благодаря Гнабри вперед вышел соперник. У нас было ощущение несправедливости, хотя мы и не сдавались во втором тайме. После перерыва мы играли шире, могли сократить отставание, но Нойер действовал великолепно. Думаю, "Бавария" довольна, что обыграла нас", – отметил Руди Гарсия.
"Я понимал, что будет непросто, соперник прекрасно сыграл с "Ювентусом" и "Манчестер Сити". Уже в дебюте "Лион" создал нам проблемы. Мы все равно допускали ошибки, хотя я предупреждал игроков по поводу потерь мяча и обороны. "ПСЖ"? Это отличная команда, которая заслуженно находится в финале. Нам стоит провести анализ. В их составе есть быстрые футболисты. Наша главная сила – мощный прессинг", – констатировал Ханси Флик.