"Нам стоит провести анализ". Руди Гарсия и Ханси Флик подвели итоги второго полуфинала

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия подвел итоги полуфинальной встречи Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3). Наставник мюнхенцев Ханс-Дитер Флик уже готовится к финалу турнира. Цитирует специалистов пресс-служба УЕФА.

"Мы должны были повести в счете, но благодаря Гнабри вперед вышел соперник. У нас было ощущение несправедливости, хотя мы и не сдавались во втором тайме. После перерыва мы играли шире, могли сократить отставание, но Нойер действовал великолепно. Думаю, "Бавария" довольна, что обыграла нас", – отметил Руди Гарсия.