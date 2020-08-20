Определились все пары второго раунд квалификации Лиги Чемпионов

В Лиге Чемпионов 2019/2020 еще не сыгран финал, а в сезоне 2020/21 уже определились все пары второго квалификационного раунда. Поединки первого состоялись 18-19 августа.

Напомним, что в квалификации есть две ветви - путь чемпионов и путь представителей лиг. Именно по второму пути, начиная с третьего раунда, стартует киевское "Динамо". Матчи состоятся 25-го и 26-го августа. Как известно, из-за пандемии коронавируса противостояния на этом этапе, как и на первом и третьем, будут состоять из одного поединка.

Путь чемпионов

"Целье" (Словения) - "Мольде" (Норвегия)

"Селтик" (Шотландия) - "Ференцварош" (Венгрия)

ЧФР (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Динамо" (Брест, Беларусь) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)

"Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Легия" (Польша) - "Омония" (Кипр)

"Лудогорец" (Болгария) - "Мидтьюлланд" (Дания)

"Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)

"Судува" (Литва) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

Путь представителей лиг