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Определились все пары второго раунд квалификации Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реброву не повезло, а вот Милевский и компания имеют хорошие шансы

Определились все пары второго раунд квалификации Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

В Лиге Чемпионов 2019/2020 еще не сыгран финал, а в сезоне 2020/21 уже определились все пары второго квалификационного раунда. Поединки первого состоялись 18-19 августа.

Напомним, что в квалификации есть две ветви - путь чемпионов и путь представителей лиг. Именно по второму пути, начиная с третьего раунда, стартует киевское "Динамо". Матчи состоятся 25-го и 26-го августа. Как известно, из-за пандемии коронавируса противостояния на этом этапе, как и на первом и третьем, будут состоять из одного поединка.

Путь чемпионов
  • "Целье" (Словения) - "Мольде" (Норвегия)
  • "Селтик" (Шотландия) - "Ференцварош" (Венгрия)
  • ЧФР (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
  • "Динамо" (Брест, Беларусь) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)
  • "Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия)
  • "Легия" (Польша) - "Омония" (Кипр)
  • "Лудогорец" (Болгария) - "Мидтьюлланд" (Дания)
  • "Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)
  • "Судува" (Литва) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
Путь представителей лиг
  • ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция)
  • АЗ (Нидерланды) - "Виктория" (Пльзень)
  • "Локомотив" (Загреб, Хорватия) - "Рапид" (Австрия)
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В статье: Лига чемпионов Ференцварош (Будапешт) Динамо (Брест)
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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.08.2020 в 08:51
клас "вынос" селтіка Ференцварошем буде це у мені каже ФАНАТ РЕЙНДЖЕРС
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ascent (Луксор)
20.08.2020 в 08:48
Трудно будет Реброву...
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