Лига Чемпионов
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Определились все пары второго раунд квалификации Лиги Чемпионов
Реброву не повезло, а вот Милевский и компания имеют хорошие шансы
В Лиге Чемпионов 2019/2020 еще не сыгран финал, а в сезоне 2020/21 уже определились все пары второго квалификационного раунда. Поединки первого состоялись 18-19 августа.
Напомним, что в квалификации есть две ветви - путь чемпионов и путь представителей лиг. Именно по второму пути, начиная с третьего раунда, стартует киевское "Динамо". Матчи состоятся 25-го и 26-го августа. Как известно, из-за пандемии коронавируса противостояния на этом этапе, как и на первом и третьем, будут состоять из одного поединка.
Путь чемпионов
- "Целье" (Словения) - "Мольде" (Норвегия)
- "Селтик" (Шотландия) - "Ференцварош" (Венгрия)
- ЧФР (Румыния) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
- "Динамо" (Брест, Беларусь) - "Сараево" (Босния и Герцеговина)
- "Тирана" (Албания) - "Црвена Звезда" (Сербия)
- "Легия" (Польша) - "Омония" (Кипр)
- "Лудогорец" (Болгария) - "Мидтьюлланд" (Дания)
- "Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)
- "Судува" (Литва) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
Путь представителей лиг
- ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция)
- АЗ (Нидерланды) - "Виктория" (Пльзень)
- "Локомотив" (Загреб, Хорватия) - "Рапид" (Австрия)
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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.08.2020 в 08:51
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ascent (Луксор)
20.08.2020 в 08:48
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