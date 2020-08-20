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Бомбардиры ЛЧ: Левандовски превзошел Месси. Чтобы побить рекорд Роналду, нужен подвиг

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Роберт продолжил голевую серию

Бомбардиры ЛЧ: Левандовски превзошел Месси. Чтобы побить рекорд Роналду, нужен подвиг
UA-Футбол
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Польский бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски продолжил свою результативную серию в Лиге Чемпионов до девяти матчей. В полуфинале турнира форвард поставил точку в разгроме "Лиона", забив после подачи с углового на 88-й минуте.

Таким образом, у Левандовски 15 забитых мячей, уже сейчас можно утверждать, что он выиграет гонку бомбардиров в сезоне 2019/2020. У Холанда - 10 голов, у партнера Роберта Сержа Гнабри - девять забитых.

Интересно, что Левандовски уже превзошел лучшее сезонное достижения Лионеля Месси - аргентинец максимум в течение одного турнира забил 14 голов (сезон 2011/12). А вот чтобы повторить рекорд Криштиану Роналду, Роберту нужно оформить дубль в финале, соответственно, чтобы установить новую планку - нужен хет-трик. Роналду забивал 17 голов в сезоне 2013/14.

Напомним, что финал состоится в воскресенье, 23 августа. Противостоять "Баварии" будет чемпион Франции "Пари Сен-Жермен", который впервые дошел до решающего матча Лиги Чемпионов.

Добавим, что за всю карьеру у Левандовски 68 голов в Лиге Чемпионов - это четвертое место. Следующая цель - Рауль, у которого 72. У Месси 115 мячей, у Роналду - 130.

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В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду
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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.08.2020 в 10:19
Левандовські ще раз СМАЧНО вмазав ЛеоМессі аргентинець у розібраному стані...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.08.2020 в 10:16
дуріане Лео Мессі битий путалонські глори вибухають від безсилого обурення їхня головна зірка "PORNOSTAR" тепер звичайна посередність... ГАЛАКТИЧНИЙ ФУТБОЛ НЕ ДЛЯ ЛеоМессі HALA MADRID! CR7 - кращий за LM10 БАРСОДРОЧАРНЯ на чолі з дуріаном шаленіють у біснуватих припадках напиваються з горя
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