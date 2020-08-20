Кроос: В Реале никто не оплакивал поражение Барселоны со счетом 2:8 – было много злорадства

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос в рамках своего подкаста прокомментировал реакцию партнеров по команде на разгромное поражение каталонской "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" (2:8) в ¼ финала Лиги чемпионов.

"Я не могу поделиться всей перепиской из WhatsApp. Могу сказать, что никто не оплакивал это поражение. Было много злорадства. Кстати, могу вспомнить, что когда "Барселона" упустила преимущество в матче с "Ромой", то некоторые игроки "Реала" бегали по комнате, кричали и сходили с ума от радости. Мой прогноз на финал? Я думаю, "Бавария" выиграет ЛЧ".

Отметим, что "Барселона" пропустила 8 голов впервые с 1946 года. Напомним, в сезоне ЛЧ-2017/18 каталонцы уступили "Роме" в четвертьфинале, выиграв первый поединок со счетом 4:1, но проиграв второй (3:0).