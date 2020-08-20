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Кроос: В Реале никто не оплакивал поражение Барселоны со счетом 2:8 – было много злорадства

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Закулисные игры как достояние общественности

Кроос: В Реале никто не оплакивал поражение Барселоны со счетом 2:8 – было много злорадства
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Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос в рамках своего подкаста прокомментировал реакцию партнеров по команде на разгромное поражение каталонской "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" (2:8) в ¼ финала Лиги чемпионов.

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"Я не могу поделиться всей перепиской из WhatsApp. Могу сказать, что никто не оплакивал это поражение. Было много злорадства. Кстати, могу вспомнить, что когда "Барселона" упустила преимущество в матче с "Ромой", то некоторые игроки "Реала" бегали по комнате, кричали и сходили с ума от радости. Мой прогноз на финал? Я думаю, "Бавария" выиграет ЛЧ".

Отметим, что "Барселона" пропустила 8 голов впервые с 1946 года. Напомним, в сезоне ЛЧ-2017/18 каталонцы уступили "Роме" в четвертьфинале, выиграв первый поединок со счетом 4:1, но проиграв второй (3:0).

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В статье: Тони Кроос Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
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Комментарии (3)
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hardcorepwnz (Украина)
20.08.2020 в 11:03
Чего сочувствовать команде, в которой каждый второй игрок г*внарь. Всем этим Видалям, Альбам, Бускетсам, Суаресам, Меськам, Пике желаем побольше поражений, да покрупнее
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+5
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
20.08.2020 в 10:56
Правильно! на це вони заслужили, а то стільки безпідставного бруду за сезон вилили в сторону Великого Реалу, а потім самі й опозорилисьбарселонські клоунесия також добре посміявсярозвалинами барселонської помойки задоволений!
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.08.2020 в 11:04
Пусть побольше плачут и выдумывают ошибки VAR, это им потом очень помогает на евроарене
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+4
0


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