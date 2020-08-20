Лига Чемпионов
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Великая и ужасная. Шуточное видео о подвигах Баварии в ЛЧ
Мюнхенская Бавария стала вторым финалистом Лиги Чемпионов 2020. В полуфинале ей удалось разбить Лион со счетом 3:0. Ранее немецкий гранд разгромил Барселону Лионеля Месси с ошеломительным счетом 8:2, а в 1/8 прошелся танком по Челси, тогда еще в двухматчевом противостоянии он победил 7:1.
На текущий момент - это самая результативная команда финальной стадии ЛЧ. Канал Sport.ua сделал шуточное видео, которое иллюстрирует похождения Баварии в финальной стадии текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.
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