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Великая и ужасная. Шуточное видео о подвигах Баварии в ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)
Великая и ужасная. Шуточное видео о подвигах Баварии в ЛЧ
Новина українською

Мюнхенская Бавария стала вторым финалистом Лиги Чемпионов 2020. В полуфинале ей удалось разбить Лион со счетом 3:0. Ранее немецкий гранд разгромил Барселону Лионеля Месси с ошеломительным счетом 8:2, а в 1/8 прошелся танком по Челси, тогда еще в двухматчевом противостоянии он победил 7:1.

На текущий момент - это самая результативная команда финальной стадии ЛЧ. Канал Sport.ua сделал шуточное видео, которое иллюстрирует похождения Баварии в финальной стадии текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лион Барселона Челси (Лондон)
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