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Финал Лиги чемпионов рассудит итальянская бригада арбитров

Лига Чемпионов
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Финальный матч состоится 23 августа

Финал Лиги чемпионов рассудит итальянская бригада арбитров
Новина українською

Стали известны имена судей, которые обслужат финальный матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией". На игре будет работать итальянская бригада во главе с Даниэле Орсато, сообщает сайт УЕФА.

Помогать ему будут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Четвертый арбитр — Овидиу Хацеган из Румынии.

На ВАР будет работать Массимилиано Иррати. АВАР — Марко Гуида.

Напомним, что финальный матч состоится 23 августа.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Даниэле Орсато ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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