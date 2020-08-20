Лига Чемпионов
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Финал Лиги чемпионов рассудит итальянская бригада арбитров
Финальный матч состоится 23 августа
Стали известны имена судей, которые обслужат финальный матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Баварией". На игре будет работать итальянская бригада во главе с Даниэле Орсато, сообщает сайт УЕФА.
Помогать ему будут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Четвертый арбитр — Овидиу Хацеган из Румынии.
На ВАР будет работать Массимилиано Иррати. АВАР — Марко Гуида.
Напомним, что финальный матч состоится 23 августа.
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